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05.05.2020 20:42
Рубрика: В мире

Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией

Текст: Юрий Чернов

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что Прага официально обратилась к Москве с тем, чтобы обсудить разногласия в двусторонних отношениях. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил во время выступления перед депутатами чешского парламента. Петршичек уточнил, что соответствующее предложение было направлено российским властям через МИД страны.
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Глава МИД Чехии также подчеркнул, что обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было предложено Москве впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.

В ходе парламентских слушаний представители оппозиционных правительству партий также предложили обсудить взаимодействие Москвы и Праги и осудить попытки якобы имевшего место вмешательства России во внутренние дела страны. Но это предложение не получило поддержку большинства депутатов.

"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии", - заявил Петршичек депутатам.

Напомним, что еще в понедельник, 4 мая, российский МИД выступил с официальным комментарием в отношении позиции чешских властей и ситуации вокруг демонтажа в Праге памятника маршалу СССР Ивану Коневу. В сообщении российского ведомства особо подчеркнули, что Москва настаивает на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого Договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками.

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Кроме того, на Смоленской площади четко дали понять, что Россия готова к ведению диалога. "Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога (в том числе, на основании ст. 5 Договора) для выполнения обязательств властей по защите памятников. Отказ от этого официальной Праги усугубит и без того тяжелую атмосферу наших отношений", - заявили в МИД.

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