Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что Прага официально обратилась к Москве с тем, чтобы обсудить разногласия в двусторонних отношениях. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил во время выступления перед депутатами чешского парламента. Петршичек уточнил, что соответствующее предложение было направлено российским властям через МИД страны.

Глава МИД Чехии также подчеркнул, что обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было предложено Москве впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.

В ходе парламентских слушаний представители оппозиционных правительству партий также предложили обсудить взаимодействие Москвы и Праги и осудить попытки якобы имевшего место вмешательства России во внутренние дела страны. Но это предложение не получило поддержку большинства депутатов.

"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии", - заявил Петршичек депутатам.

Напомним, что еще в понедельник, 4 мая, российский МИД выступил с официальным комментарием в отношении позиции чешских властей и ситуации вокруг демонтажа в Праге памятника маршалу СССР Ивану Коневу. В сообщении российского ведомства особо подчеркнули, что Москва настаивает на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого Договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками.

Кроме того, на Смоленской площади четко дали понять, что Россия готова к ведению диалога. "Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога (в том числе, на основании ст. 5 Договора) для выполнения обязательств властей по защите памятников. Отказ от этого официальной Праги усугубит и без того тяжелую атмосферу наших отношений", - заявили в МИД.