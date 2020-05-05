Фото: Десятки советских раритетных авто нашли в финском лесу

Кладбище старых советских автомобилей нашлось в густом финском лесу. Как утверждает опубликовавший фото автор канала @retro_garage_97 в Instagram, эти автомобили оказались на свалке из-за того, что потеряли свою актуальность.

"Советский Союз в свое время поставлял транспортные средства в большинство стран Европы. Крупным покупателем была и Финляндия. "Жигули" ценились за свою простоту и доступную цену. А советские "Москвичи" нравились финнам так сильно, что они создавали собственные мастерские, в которых разрабатывали новые модели, модифицируя наши", - пишет блогер.

Что это за свалка и когда сделаны снимки, понять сложно. Один из автомобилей - ВАЗ-2105 красного цвета - корреспондент "РГ" обнаружил на фотографиях, появившихся еще в 2017 году на портале Drive2. Однако других советских авто на той свалке около приграничного финского городка Ивало автор публикации не нашел. Зато там было множество иномарок, в том числе фургонов и грузовиков, и даже катер.

Похожие свалки находили и в финском городе Салла. Но в этом случае речь шла о машинах с мурманскими номерами. Беженцы из Афганистана, Пакистана и Сирии массово покупают старые автомобили в России и перебираются на них через пограничные посты, а затем бросают авто за ненадобностью. Правда, в Салле находят, в основном, "Волги", вазовскую "классику" и Samara. Очевидно, на фото из Instagram куда более старые машины и многие из них давно не используются. Среди них пикап на базе "Москвича-412", раллийная "семерка" и древний "Москвич-401".