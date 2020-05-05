Легендарный Луцкий автозавод сообщил о крупных заказах

Луцкий автозавод, который навсегда прославился бюджетными внедорожниками ЛуАЗ, стал одним из немногих украинских предприятий отрасли, которые в ближайшее время резко нарастят объемы производства.

Правда, с одной оговоркой. О легковых машинах речь здесь не идет уже десяток лет. Теперь в Луцке, административном центре Волынской области, выпускают автобусы и троллейбусы.

Как сообщил в эфире телеканала "Сфера-ТВ" директор "Автосборочного завода №1" Дмитрий Писаный, в конце апреля, несмотря на пандемию коронавируса, предприятию удалось заключить несколько важных соглашений, которые обеспечат его работой на месяцы вперед. Так, 29 новейших троллейбусов марки "Богдан" уже осенью будут выпущены для работы в Луцке. До сих пор в родном городе эти машины можно было увидеть только во время обкатки и тестирования. Но теперь заводу удалось выиграть тендер.

По словам топ-менеджера, ресурсов и людей заводу хватает для начала работы в любой момент - и она стартует, как только поступит предоплата. Интересно, что в марте пресс-служба корпорации "Богдан Моторс", владеющей сейчас предприятием, сообщала о возможных проблемах из-за нехватки комплектующих с европейских автозаводов.

По другому только что подписанному контракту лучане поставят 10 автобусов в Ивано-Франковск. В этом случае Луцкий завод сумел предложить местному автотранспортному предприятию лучшие условия, нежели белорусский МАЗ. Ранее Луцкий автозавод планировал начать в 2020 году серийный выпуск электробусов.

Осенью легендарное предприятие отметит 65-летие. Сначала здесь занимались производством и ремонтом сельхозоборудования, затем выпуском запчастей для грузовиков ГАЗ, а спустя 10 лет начали собирать автомобили. Первые ЛуАЗы были чисто военными моторизованными тележками, но с 1967 года завод стал серийно делать внедорожники для гражданских задач. По сути, первые в мире массовые SUV B-класса. Всего с 1966 по 2008 год с луцкого конвейера сошла 491 тысяча легковых машин, включая ВАЗы. Кстати, именно Луцк стал родиной первых переднеприводных автомобилей в СССР. Городской транспорт здесь начали производить с 2006 года.