Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Среди тех, кто в минувшее воскресенье пытался проникнуть на территорию Венесуэлы, были американцы - сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа. Об этом заявил лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро. По его словам, задержанные участники морского нападения находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра и дают показания.

Несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео дал указание ускорить подготовку открытия посольства США в Каракасе. "Когда он это говорил, я знал, о чем идет речь. Он сделал ставку на эту атаку и верил, что покончит со мной. Но бог нас защищает", - подчеркнул Мадуро.

Напомним, третьего мая спецназ Венесуэлы предотвратил вторжение боевиков со стороны Колумбии. Злоумышленники использовали быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.