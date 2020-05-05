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05.05.2020 22:41
Рубрика: Культура

Мартин Вутке и Елизавета Боярская примут участие в концерте ко Дню Победы

Текст: Варвара Карпеева

К 9 мая "Русские сезоны" представили специальную программу праздничной музыкальной недели, посвященной Великой Победе.

Фото: Валерий Кичин
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Ее кульминацией станет российско-германский концерт-послание "Вместе в трудные времена" ("Gemeinsamin schwierigen Zeiten") к 75-летию окончания Второй мировой войны, который пройдет под патронажем министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса и министерства культуры РФ.

Проект создается совместными усилиями выдающихся музыкантов и молодых исполнителей России и Германии, для подготовки к нему в берлинском Концертхаусе, Московской филармонии и петербургском Мариинском театре были записаны отдельные выступления. В концерте примут участие и молодые музыканты из Франции, Англии и CША.

"Мы перейдем к новому формату культурного события, реализованного онлайн во время пандемии - совместному концерту-посланию в честь окончания Второй мировой войны. Музыка - великая связующая духовная сила, которая, я уверен, способна помочь людям стать человечнее и лучше понять друг друга как в трудные годы, так и в мирное время", - сказал директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев.

В программу российско-германского концерта включены сочинения Баха, Шостаковича, Чайковского, Мусоргского, Рахманинова. Особый акцент сделан на произведениях, непосредственно связанных с военной тематикой: Квартета Оливье Мессиана, созданного французским композитором в концентрационном лагере (1941) и "Адажио" американского композитора Сэмюэла Барбера (1936).

Фото: Пресс-служба Оkko
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Немецкий актер Мартин Вутке и российская актриса Елизавета Боярская прочтут отрывки из произведений Анны Ахматовой, Ольги Берггольц и Ингеборг Бахман. К слушателям обратятся дирижеры Валерий Гергиев, Даниэль Баренбойм, Кристоф Эшенбах и пианист Денис Мацуев.

Трансляция начнется 8 мая в 20.00 по московскому времени на https://russianseasons.org/

А 6 мая в 20.00 на всех своих онлайн-ресурсах проект Stay home with Russian Seasons представит трансляцию выступления оркестра Российско-немецкой музыкальной академии под управлением Валерия Гергиева, которое состоялось 15 декабря 2019 года в берлинском Концертхаусе под эгидой проекта "Русские сезоны" в Германии. Прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова и сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Солирует на фортепиано Денис Мацуев.

Дословно

"Память о подвиге навсегда останется в наших сердцах, и еще не раз он будет находить отклик в музыке и творчестве. Все это - благодарность поколению победителей. Программа "Русских сезонов", посвященная грядущему 75-летию Победы, не исключение. Мы ожидаем, что она соберет у экранов тысячи наших сограждан. Уверена, к ним присоединятся зрители из других стран мира, поскольку "Русские сезоны" стали визитной карточкой отечественной культуры. Мы рады, что к этому проекту подключаются и наши зарубежные партнеры: онлайн-концерт "Вместе в трудные времена" пройдет с участием исполнителей из Германии, Франции и других европейских стран", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Культура Музыка Классика 75-летие Победы Гид-парк

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