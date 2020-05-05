Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг

Воспользоваться новым сервисом, согласно документу, можно будет для заключения договоров аренды федерального имущества, подачи налоговой декларации физических лиц, подписании документов по трудоустройству и других действий, перечень которых определит Минкомсвязи.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что министерство разрабатывает технические требования к самой электронной подписи и программному обеспечению, используемому в рамках эксперимента.

Основная цель эксперимента - повысить доступность дистанционных услуг и сервисов для граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.