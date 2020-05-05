Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг

Новости

Медики: COVID-19 пришел во Францию намного раньше официальных данных 23:31
В Стокгольме 10 процентов населения выработали антитела к коронавирусу 23:18
Пожар охватил небоскреб в ОАЭ 22:53
Мартин Вутке и Елизавета Боярская примут участие в концерте ко Дню Победы 22:41
В Самаре сгорели пять жилых домов 21:45
Главврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19 21:07
Фермеров предостерегли от чрезмерного использования антибиотиков для КРС 21:00
Глава Нижнего Новгорода на новой должности займется развитием Арктики 20:58
Фильм "Пиноккио" Маттео Гарроне продан на Amazon 20:53
Число зараженных COVID-19 в войсках и учебных заведениях МО достигло 3230 20:50
Венеция ищет возможности провести фестиваль в запланированные сроки 20:45
Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией 20:42
В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini 20:39
В Петербурге четыре медработника скончались от коронавируса 20:38
В Японии произошло мощное землетрясение 20:35
Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 21:26
Рубрика: Digital

Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
1 июня 2020 года стартует эксперимент по использованию неквалифицированной электронной подписи при совершении некоторых операций на портале госуслуг. Проект постановления об этом Минкомсвязи разместило на портале нормативных актов.

Воспользоваться новым сервисом, согласно документу, можно будет для заключения договоров аренды федерального имущества, подачи налоговой декларации физических лиц, подписании документов по трудоустройству и других действий, перечень которых определит Минкомсвязи.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы на ближайшие выходные

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что министерство разрабатывает технические требования к самой электронной подписи и программному обеспечению, используемому в рамках эксперимента.

Основная цель эксперимента - повысить доступность дистанционных услуг и сервисов для граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Digital Технологии Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин