Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг

1 июня 2020 года стартует эксперимент по использованию неквалифицированной электронной подписи при совершении некоторых операций на портале госуслуг. Проект постановления об этом Минкомсвязи разместило на портале нормативных актов.
Воспользоваться новым сервисом, согласно документу, можно будет для заключения договоров аренды федерального имущества, подачи налоговой декларации физических лиц, подписании документов по трудоустройству и других действий, перечень которых определит Минкомсвязи.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что министерство разрабатывает технические требования к самой электронной подписи и программному обеспечению, используемому в рамках эксперимента.
Основная цель эксперимента - повысить доступность дистанционных услуг и сервисов для граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.