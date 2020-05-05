Nissan готовится распрощаться с Европой

Так, Nissan может значительно сократить своё присутствие в Европе, сосредоточив своё внимание на США, Японии и Китае. В результате этого компания сможет, во-первых, перераспределить ресурсы, например, на восстановление маржинальности и престижа бренда, растерянных в эпоху правления Карлоса Гона, стремившегося любыми способами реализовать большее количество автомобилей, а во-вторых, снизить конкуренцию внутри Альянса.

Таким образом, за каждым из игроков закрепляется своя территория игры на поле электромобилей и гибридных автомобилей: Renault господствует в Европе, за Mitsubishi - преимущественно азиатские рынки, за исключением Китая и Японии, где условно главенство будет принадлежать Nissan.

Это не значит, что Renault не будет продаваться, скажем, в Поднебесной, а Mitsubishi - в Штатах. Речь идёт о пересмотре приоритетности рынков для каждого из членов Renault-Nissan-Mitsubishi.

Что касается Nissan, то компания по-прежнему будет продавать машины в России, Южной Африке, Бразилии, Мексике - то есть на рынках, где у неё сильные позиции.

Реализация нового плана потребует перераспределения расходов. Так, Nissan планирует снизить в этом году расходы на НИОКР и сократить количество смен на своих предприятиях с трёх до двух. К тому же Nissan может закрыть порядка 14 предприятий. Эти мероприятия приведут к корректировке планируемого годового объёма выпущенных автомобилей с 7 до 5.5 миллионов машин.

В России Nissan располагает заводом в Санкт-Петербурге, на котором выпускаются кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, сборка Nissan Terrano организована на московском предприятии "Рено Россия".