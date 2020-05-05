Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова - Адбулманап Нурмагомедов, доставлен в одну из московских больниц. Об этом в интервью "РИА Дагестан" сообщил друг семьи Нурмагомедовых, судья олимпийской категории Убайдула Османов.

По его словам, в госпиталь отца Хабиба доставили еще в воскресенье.

"Несколько дней мы разговаривали с Абдулманапом. Он сказал, что все было хорошо, и он идет на поправку. В понедельник, 3 мая, мне позвонил его близкий родственник и сообщил, что Абдулманапу вдруг стало плохо, и его спецбортом доставили в Москву. Полагаю, были проблемы с сердцем", - отметил Османов.

25 апреля отец Хабиба был госпитализирован из-за пневмонии. Чуть позже он сообщил, что чувствует себя хорошо.