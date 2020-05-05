Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот

В мае в некоторых регионах России вступили в силу законы, которые касаются памяти о Великой Отечественной войне. А также тех, кто перенес все ее тяготы. Теперь у них появились новые льготы.

О Знамени Победы

Принят региональный закон "Об использовании копии Знамени Победы в Тверской области". В нем четко прописано, где размещаются копии Знамени Победы, когда, как и кем могут использоваться.

Например, во время торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Тверской области, местного самоуправления, посвященных Дню Победы, дням освобождения от немецко-фашистских захватчиков муниципальных образований, другим дням, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также при возложении венков и цветов к памятникам войны.

Копии Знамени Победы могут использоваться организациями, общественными объединениями и гражданами, могут размещаться в государственных музеях Тверской области с одновременным размещением информации об истории и значении Знамени Победы.

О детях войны

Камчатский край. На полуострове узаконили детей войны.

Статус "дети войны" будет присвоен гражданам России, проживающим на полуострове и родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Сегодня в регионе 11 тысяч 625 человек, которым может быть присвоен такой статус. Планируется, что в дальнейшем им будет предоставлена единовременная выплата ко Дню Победы в размере 5 тысяч рублей и некоторые льготы.

"Планируется, что дети войны станут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также право на ежегодное внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях, расположенных на территории Камчатки", - уточнил врио министра социального развития и труда края Евгений Меркулов.

"Это очень ожидаемый для нашего края правовой акт. В ряде регионов подобные законы уже есть, - рассказал "РГ" первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Копылов. - Однако наш высокодотационный регион подписал соглашение с Министерством финансов РФ, что мы не будем принимать законы, которые увеличивают внутренние финансовые обязательства. В многочисленных дискуссиях до сих пор не удавалось найти ответ на вопрос, как принять закон о детях войны и не нарушить соглашение с Минфином. Но теперь предложен очень человечный и ответственный подход к решению дилеммы. Закон предполагает установление только статуса "дети войны". А меры социальной поддержки для них будут определяться отдельными постановлениями губернатора".

О бесплатном проезде

В Ярославской области принят закон, который с 1 мая по 30 сентября полностью освобождает некоторых ярославцев от оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также на внутреннем водном транспорте.

Такая льгота будет у тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", у бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, членов семей погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной противопожарной службы. Сейчас все они оплачивают 50 процентов от стоимости проезда.

О юридической помощи

В Самарской области ветераны боевых действий, пенсионеры, инвалиды третьей группы с мая могут получать бесплатные консультации юристов.

Сейчас такая помощь предоставляется в регионе льготникам через сеть госюрбюро. Также сопровождение в судах обеспечивают адвокаты, которым потом компенсируют гонорары из бюджета. В конце апреля власти не только расширили список категорий граждан, которым полагается бесплатная юрпомощь, но и ее виды.

Теперь люди смогут консультироваться по таким жизненным ситуациям, как оплата за ЖКУ, и понять, справедливо ли насчитали компенсации и субсидии за квартплату. Эти вопросы сегодня особенно актуальны для пожилых и инвалидов. К слову, пенсионеры смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, не зависимо от того, работают они и нет.