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05.05.2020 07:00
Проект: В регионах

Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот

Текст: Татьяна Дмитракова (Владивосток) , Элина Труханова, Анна Шепелева (Самара)
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

В мае в некоторых регионах России вступили в силу законы, которые касаются памяти о Великой Отечественной войне. А также тех, кто перенес все ее тяготы. Теперь у них появились новые льготы.

О Знамени Победы

Принят региональный закон "Об использовании копии Знамени Победы в Тверской области". В нем четко прописано, где размещаются копии Знамени Победы, когда, как и кем могут использоваться.

Фото: vk.com/pravda35_ru
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Например, во время торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Тверской области, местного самоуправления, посвященных Дню Победы, дням освобождения от немецко-фашистских захватчиков муниципальных образований, другим дням, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также при возложении венков и цветов к памятникам войны.

Копии Знамени Победы могут использоваться организациями, общественными объединениями и гражданами, могут размещаться в государственных музеях Тверской области с одновременным размещением информации об истории и значении Знамени Победы.

О детях войны

Камчатский край. На полуострове узаконили детей войны.

Статус "дети войны" будет присвоен гражданам России, проживающим на полуострове и родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Сегодня в регионе 11 тысяч 625 человек, которым может быть присвоен такой статус. Планируется, что в дальнейшем им будет предоставлена единовременная выплата ко Дню Победы в размере 5 тысяч рублей и некоторые льготы.

Фото: Администрация Владимирской области
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"Планируется, что дети войны станут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также право на ежегодное внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях, расположенных на территории Камчатки", - уточнил врио министра социального развития и труда края Евгений Меркулов.

"Это очень ожидаемый для нашего края правовой акт. В ряде регионов подобные законы уже есть, - рассказал "РГ" первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Копылов. - Однако наш высокодотационный регион подписал соглашение с Министерством финансов РФ, что мы не будем принимать законы, которые увеличивают внутренние финансовые обязательства. В многочисленных дискуссиях до сих пор не удавалось найти ответ на вопрос, как принять закон о детях войны и не нарушить соглашение с Минфином. Но теперь предложен очень человечный и ответственный подход к решению дилеммы. Закон предполагает установление только статуса "дети войны". А меры социальной поддержки для них будут определяться отдельными постановлениями губернатора".

О бесплатном проезде

В Ярославской области принят закон, который с 1 мая по 30 сентября полностью освобождает некоторых ярославцев от оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также на внутреннем водном транспорте.

Такая льгота будет у тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", у бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, членов семей погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной противопожарной службы. Сейчас все они оплачивают 50 процентов от стоимости проезда.

О юридической помощи

В Самарской области ветераны боевых действий, пенсионеры, инвалиды третьей группы с мая могут получать бесплатные консультации юристов.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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Сейчас такая помощь предоставляется в регионе льготникам через сеть госюрбюро. Также сопровождение в судах обеспечивают адвокаты, которым потом компенсируют гонорары из бюджета. В конце апреля власти не только расширили список категорий граждан, которым полагается бесплатная юрпомощь, но и ее виды.

Теперь люди смогут консультироваться по таким жизненным ситуациям, как оплата за ЖКУ, и понять, справедливо ли насчитали компенсации и субсидии за квартплату. Эти вопросы сегодня особенно актуальны для пожилых и инвалидов. К слову, пенсионеры смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, не зависимо от того, работают они и нет.

Правительство Минфин Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Тверская область ДФО Камчатский край ПФО Самарская область ЦФО Ярославская область Вторая мировая война Господдержка инвалидов Бесплатная юридическая помощь

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