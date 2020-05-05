На Сахалине ужесточили масочный режим

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, в соответствии с которым на территории островного региона со вторника ужесточается масочный режим.

Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в общественном транспорте. Обязательным становится ношение масок в любых общественных местах, включая объекты розничной и оптовой торговли, организации, оказывающие услуги и выполняющие работы, аптеки и медицинские учреждения.

В области принимают жесткие меры не только для предотвращения распространения инфекции внутри региона, но и для недопущения завоза коронавируса на острова. В частности, с 30 апреля здесь начали вводить предполетный досмотр пассажиров, летящих на Сахалин. Для этого региональное правительство направило медицинские бригады в аэропорты вылета. Они обеспечены всем необходимым для выявления инфицированных и средствами индивидуальной защиты.

"Таким образом, мы защищаем пассажиров, экипаж и, что самое главное, - предотвращаем завоз опасного заболевания на остров", - цитирует Валерия Лимаренко пресс-служба правительства региона.

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