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05.05.2020 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине ужесточили масочный режим

Текст: Юрий Батин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, в соответствии с которым на территории островного региона со вторника ужесточается масочный режим.

Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в общественном транспорте. Обязательным становится ношение масок в любых общественных местах, включая объекты розничной и оптовой торговли, организации, оказывающие услуги и выполняющие работы, аптеки и медицинские учреждения.

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В области принимают жесткие меры не только для предотвращения распространения инфекции внутри региона, но и для недопущения завоза коронавируса на острова. В частности, с 30 апреля здесь начали вводить предполетный досмотр пассажиров, летящих на Сахалин. Для этого региональное правительство направило медицинские бригады в аэропорты вылета. Они обеспечены всем необходимым для выявления инфицированных и средствами индивидуальной защиты.

"Таким образом, мы защищаем пассажиров, экипаж и, что самое главное, - предотвращаем завоз опасного заболевания на остров", - цитирует Валерия Лимаренко пресс-служба правительства региона.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.https://rg.ru/sujet/region_isolation/

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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