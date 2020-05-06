1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.2. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях.".

1.2. Подпункт 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.2. физкультурно-спортивных учреждений, обеспечить принятие в установленном порядке решений:

- по приостановлению тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки до особого распоряжения, предусмотрев работу на дому по индивидуальным планам;

- о возобновлении тренировочного процесса для групп 4-5 года обучения, совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в закрытых помещениях (спортивных залах) и на открытых спортивных площадках при условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24).".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







