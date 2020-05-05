С Чаяндинского месторождения вывезли еще 200 человек

Во вторник утром из аэропорта Талакан в Якутии вылетели в Уфу два спецрейса с работниками Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, сообщил республиканский оперативный штаб.

Этими рейсами вылетели 200 жителей Башкортостана, у которых закончилась вахта на месторождении. У всех отсутствуют признаки ОРВИ, анализы на коронавирусную инфекцию отрицательные.

За предыдущие два дня в Башкортостан с Чаянды были вывезены 400 вахтовиков, у которых нет проблем со здоровьем. До этого 50 человек были вывезены в Омск, 44 - в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, 61 находятся на лечении в стационарах Якутии.

На самом месторождении развернуты мобильный госпиталь МЧС с сортировочным центром и реанимационным отделением, полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей. Сейчас на Чаянде проводятся повторное тестирование и разделение потоков людей.

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