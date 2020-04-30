Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в ближайшие дни

В ближайшее время с Чаяндинского месторождения, где зафиксирована вспышка COVID-19, начнут вывозить работников, у которых вахта уже завершилась.

"Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, заключил договор с авиакомпанией "Якутия". Сейчас "Газпром добыча Ноябрьск" и "Стройтранснефтегаз" ведут работу по согласованию прибытия и размещения работников в других субъектах страны", - процитировала в четверг пресс-служба главы и правительства Якутии первого вице-премьера республики Алексея Колодезникова.

Он отметил, что на Чаянде в 79-ти подрядных организациях работает больше 10 тысяч человек. У всех взяты тесты на коронавирус. Сейчас анализы проверяются в частной компании ООО "Хеликс" в Москве. Алексей Колодезников подчеркнул, что самая главная задача на данный момент - определить больных и здоровых работников, чтобы далее действовать в соответствии со всеми требованиями.

На самом месторождении будет развернут мобильный госпиталь. В четверг в Хабаровск прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Там в него загрузят мобильный госпиталь на 30 мест. В пятницу этим воздушным бортом мобильный госпиталь будет доставлен в аэропорт Талакан, находящийся в Ленском районе.

"Далее его перевезут на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, и с завтрашнего дня госпиталь уже будет разворачиваться на месте. После этого, 2 и 3 мая самолет Ил-76 МЧС России также доставит из Хабаровска в Талакан пункт временного размещения на 125 мест, который тоже будет развернут на Чаяндинском месторождении", - сообщил Алексей Колодезников.

Сейчас на Чаянде работают бригады медиков минздрава Якутии и компании "СОГАЗ "Профмедицина", а также сотрудники Роспотребнадзора. На месторождении развернут штаб МЧС.

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