Глава Нижнего Новгорода на новой должности займется развитием Арктики

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на новой работе будет заниматься развитием Арктики и Северного морского пути.

В зоне ответственности Панова будут интересы бизнеса в лице госкорпорации "Росатом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам источника, официально Владимир Панов еще не написал заявления об увольнении: об этом он собирается сообщить в среду, 6 мая.

О том, что глава Нижнего Новгорода подал в отставку, стало известно сегодня, 5 мая. Эту информацию "РГ" подтвердили несколько депутатов гордумы, сообщив, что в повестку очередного заседания, которое пройдет 6 мая, внесено рассмотрение прошения Панова об отставке по собственному желания в связи с переходом на другую работу.