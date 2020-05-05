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05.05.2020 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Пассажирский самолет Москва - Уфа, получивший сообщение об угрозе взрыве, благополучно приземлился в международном аэропорту Уфа.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.

Это один из эпизодов серии аналогичных происшествий, спровоцированных неизвестными. Так, 4 мая информация о взрывных устройствах в самолетах, следовавших из Москвы в Санкт-Петербург и Екатеринбург, также оказалась ложной. Никаких предметов, которые могли взорваться, обнаружено не было.

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