Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Пассажирский самолет Москва - Уфа, получивший сообщение об угрозе взрыве, благополучно приземлился в международном аэропорту Уфа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.

Это один из эпизодов серии аналогичных происшествий, спровоцированных неизвестными. Так, 4 мая информация о взрывных устройствах в самолетах, следовавших из Москвы в Санкт-Петербург и Екатеринбург, также оказалась ложной. Никаких предметов, которые могли взорваться, обнаружено не было.