Главврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19

В Омске главный врач городской больницы №1, где был введен карантин после вспышки коронавирусной инфекции, уволился по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Медучреждение накануне закрыли на карантин. Из-за подозрения на вспышку COVID-19 все пациенты (в больнице находятся около 400 человек), а также медперсонал направили на сдачу анализов. По некоторым данным, медики стояли в очереди и не соблюдали необходимой дистанции. Во вторник выяснилось, что коронавирусом заразились 16 медицинских работников.

"Сегодня главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности", - заявила министр здравоохранения области Ирина Солдатова.

По ее словам, в больнице создан резерв продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты. Рисков и опасений, что вспышка будет более масштабной, практически нет.

По данным минздрава Омской области, в регионе выявлен 191 случай заболевания новой инфекцией. 42 пациента выздоровели, пятеро скончались.