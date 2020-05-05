В Красноярском крае откроют первый арктический круиз

Теплоход "Максим Горький" отправится в первый северный круиз по Енисею в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлию Верхушину.

В арктический тур входят вертолетные экскурсии на территорию малоизученного плато Путорана, находящегося в вечной мерзлоте на границе с полуостровом Таймыр.

Протяженность маршрута составляет 1989 километров - столько предстоит проплыть от Красноярска до Дудинки. По данным организаторов, минимальная стоимость круиза на 11 дней составит 317 тысяч рублей.

"Максим Горький" был специально доставлен по Северному морскому пути в Красноярск в прошлом году. Прежде теплоход совершал туры по Волге. Для арктического плавания его полностью переоборудовали на красноярской судоверфи.

По информации Юлии Верхушиной, открыть круизы по Енисею владельцы судна намерены, несмотря на отсутствие иностранных туристов из-за пандемии коронавируса. Изначально ожидалось, что именно они обеспечат основную загрузку туров. В этом году решено ориентировать на внутреннего потребителя.

Изначально предполагалось начать плаванье "Максима Горького" в мае. Но пока туры отложили на июнь. Сейчас все приезжающие в Красноярский край из других регионов страны должны в обязательном порядке на 14 дней перейти в режим самоизоляции. Только после истечения этого срока при отсутствии симптомов заражения можно будет перемещаться по территории региона.