В Республике Алтай ввели обязательный масочный режим

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение правительства региона о введении на территории субъекта режима повышенной готовности. Согласно документу, в регионе вводится масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жителям республики следует носить маски при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, остановок всех видов транспорта.

Кроме того, необходимо надевать маску в территориальных учреждениях федеральных органов власти, государственных органов РА, местного самоуправления.

Напомним, Горный Алтай по-прежнему относится к регионам с минимальным количеством заболевших коронавирусом. По данным на 5 мая, в Республике Алтай выявлено 38 случаев заболевания, в том числе 11 - в Горно-Алтайске, десять - в Турочакском районе, семь - в Онгудайском, шесть - в Усть-Коксинском, по два - в Майминском и в Шебалинском районах.

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