Распоряжение правительства Республики Алтай от 4 мая 2020 года № 266-р "О внесении изменения в пункт 14.4 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в пункт 14.4 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

"7) соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, а также помещений специализированных магазинов, осуществляющих розничную торговлю, других организаций, связанных с обслуживанием граждан, в том числе связанных с оказанием услуг, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

б) территориальных органов федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Республики Алтай, государственных органов Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай;

в) автовокзалов, аэропортов, станций и остановок всех видов транспорта общего пользования;

г) иных мест общественного пользования.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







