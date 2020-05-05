Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19

В Калининградской области около 100 врачей и 250 представителей среднего медицинского персонала отказались работать в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У кого-то, наверное, на то есть свои причины, мы не вправе их осуждать, - отметил министр. - У кого-то есть дети, у кого-то семьи неполные. Но по факту 350 человек из системы еще до начала всей этой коронавирусной истории "встали и вышли".

По словам Александра Кравченко, сейчас на лечении находятся 93 медработника, у которых был диагностирован COVID-19. 20 врачей и медсестер уже вылечились и вернулись на работу.

Один медработник умер от коронавируса - это 65-летняя медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак. Надежда Александровна, как и все граждане старше 65 лет, могла уйти на больничный. Но для медработников самоизоляция не обязательна, и пожилая женщина приняла решение продолжить работать.

Студенты-медики с пациентами с COVID-19 в регионе не сталкиваются. Как подчеркнул глава областного минздрава, будущие врачи не окажутся в очаге заражения до тех пор, пока справиться без них уже будет невозможно.

- Студенты-медики помогают, но они занимаются работой, не связанной непосредственно с входом в "красную зону", - резюмировал министр.