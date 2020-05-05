В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

В петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе умерла медсестра травматологического отделения. У нее была выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главврача клиник института Антона Повзуна.

Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение COVID-19. Медучреждение продолжает работать, что интенсивность приема пациентов снижена.

Всего, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге выявлено 5572 случая заражения коронавирусом, из них 226 - за последние сутки. 37 человек скончались, 1468 - выздоровели.

По количеству заболевших COVID-19 Петербург находится на третьем месте в России после Москвы и Московской области.