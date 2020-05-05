В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 102 в 83 регионах. Среди них, по данным оперштаба по контролю за ситуацией с коронавирусом, 4961 (49,1%) без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 5714
- 2. Московская область 822
- 3. Санкт-Петербург 226
- 4. Нижегородская область 174
- 5. Свердловская область 133
- 6. Республика Дагестан 128
- 7. Мурманская область 127
- 8. Ямало-Ненецкий АО 108
- 9. Краснодарский край 97
- 10. Калужская область 92
- 11. Республика Северная Осетия 91
- 12. Республика Татарстан 91
- 13. Ростовская область 90
- 14. Рязанская область 89
- 15. Приморский край 88
- 16. Челябинская область 86
- 17. Кабардино-Балкарская Республика 81
- 18. Саратовская область 78
- 19. Орловская область 75
- 20. Тульская область 75
- 21. Тамбовская область 67
- 22. Курская область 65
- 23. Новосибирская область 65
- 24. Волгоградская область 62
- 25. Республика Мордовия 56
- 26. Ленинградская область 53
- 27. Чувашская Республика 49
- 28. Владимирская область 48
- 29. Республика Ингушетия 48
- 30. Липецкая область 47
- 31. Красноярский край 45
- 32. Калининградская область 42
- 33. Ханты-Мансийский АО 41
- 34. Ярославская область 40
- 35. Белгородская область 39
- 36. Брянская область 37
- 37. Ставропольский край 36
- 38. Республика Башкортостан 34
- 39. Республика Бурятия 34
- 40. Республика Марий Эл 33
- 41. Ивановская область 32
- 42. Чеченская Республика 32
- 43. Воронежская область 31
- 44. Астраханская область 31
- 45. Хабаровский край 31
- 46. Пензенская область 30
- 47. Омская область 30
- 48. Тверская область 29
- 49. Оренбургская область 28
- 50. Тюменская область 28
- 51. Новгородская область 27
- 52. Кировская область 26
- 53. Иркутская область 23
- 54. Алтайский край 21
- 55. Республика Саха (Якутия) 20
- 56. Томская область 19
- 57. Псковская область 18
- 58. Удмуртская Республика 18
- 59. Пермский край 18
- 60. Самарская область 17
- 61. Забайкальский край 17
- 62. Республика Коми 16
- 63. Ульяновская область 16
- 64. Республика Хакасия 16
- 65. Магаданская область 15
- 66. Смоленская область 14
- 67. Амурская область 14
- 68. Костромская область 12
- 69. Карачаево-Черкесская Республика 12
- 70. Камчатский край 8
- 71. Вологодская область 7
- 72. г. Севастополь 7
- 73. Архангельская область 6
- 74. Республика Крым 6
- 75. Республика Адыгея 5
- 76. Республика Тыва 4
- 77. Курганская область 3
- 78. Еврейская АО 3
- 79. Республика Карелия 2
- 80. Республика Калмыкия 1
- 81. Республика Алтай 1
- 82. Сахалинская область 1
- 83. Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 95 человек:
- Воронежская область 1
- Ивановская область 1
- Московская область 16
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 1
- Москва 52
- Калининградская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 1
- Астраханская область 2
- Ростовская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Ставропольский край 1
- Республика Мордовия 1
- Самарская область 1
- Тюменская область 1
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 1
- Красноярский край 1
- Приморский край 3
Умерло за весь период - 1451 человек
За последние сутки выписано - 1770 человек:
- Белгородская область 5
- Брянская область 19
- Воронежская область 9
- Ивановская область 7
- Калужская область 33
- Костромская область 4
- Курская область 8
- Липецкая область 3
- Московская область 50
- Орловская область 12
- Рязанская область 1
- Смоленская область 6
- Тамбовская область 11
- Тверская область 68
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 297
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 18
- Архангельская область 31
- Вологодская область 2
- Калининградская область 9
- Ленинградская область 38
- Псковская область 5
- Санкт-Петербург 271
- Республика Адыгея 9
- Краснодарский край 34
- Астраханская область 7
- Волгоградская область 18
- Ростовская область 24
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 99
- Республика Ингушетия 4
- Кабардино-Балкарская Республика 14
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 72
- Чеченская Республика 20
- Ставропольский край 24
- Республика Башкортостан 70
- Республика Марий Эл 28
- Республика Мордовия 23
- Республика Татарстан 19
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 15
- Пермский край 11
- Кировская область 10
- Нижегородская область 15
- Пензенская область 18
- Самарская область 5
- Саратовская область 7
- Ульяновская область 5
- Курганская область 3
- Свердловская область 29
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский АО 15
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 22
- Республика Хакасия 7
- Алтайский край 27
- Красноярский край 5
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 29
- Омская область 8
- Томская область 2
- Республика Бурятия 20
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 11
- Камчатский край 4
- Приморский край 32
- Магаданская область 21
- Хабаровский край 50
- Сахалинская область 1
Выписано за весь период - 19 865