В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 102 в 83 регионах. Среди них, по данным оперштаба по контролю за ситуацией с коронавирусом, 4961 (49,1%) без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1. Москва 5714

2. Московская область 822

3. Санкт-Петербург 226

4. Нижегородская область 174

5. Свердловская область 133

6. Республика Дагестан 128

7. Мурманская область 127

8. Ямало-Ненецкий АО 108

9. Краснодарский край 97

10. Калужская область 92

11. Республика Северная Осетия 91

12. Республика Татарстан 91

13. Ростовская область 90

14. Рязанская область 89

15. Приморский край 88

16. Челябинская область 86

17. Кабардино-Балкарская Республика 81

18. Саратовская область 78

19. Орловская область 75

20. Тульская область 75

21. Тамбовская область 67

22. Курская область 65

23. Новосибирская область 65

24. Волгоградская область 62

25. Республика Мордовия 56

26. Ленинградская область 53

27. Чувашская Республика 49

28. Владимирская область 48

29. Республика Ингушетия 48

30. Липецкая область 47

31. Красноярский край 45

32. Калининградская область 42

33. Ханты-Мансийский АО 41

34. Ярославская область 40

35. Белгородская область 39

36. Брянская область 37

37. Ставропольский край 36

38. Республика Башкортостан 34

39. Республика Бурятия 34

40. Республика Марий Эл 33

41. Ивановская область 32

42. Чеченская Республика 32

43. Воронежская область 31

44. Астраханская область 31

45. Хабаровский край 31

46. Пензенская область 30

47. Омская область 30

48. Тверская область 29

49. Оренбургская область 28

50. Тюменская область 28

51. Новгородская область 27

52. Кировская область 26

53. Иркутская область 23

54. Алтайский край 21

55. Республика Саха (Якутия) 20

56. Томская область 19

57. Псковская область 18

58. Удмуртская Республика 18

59. Пермский край 18

60. Самарская область 17

61. Забайкальский край 17

62. Республика Коми 16

63. Ульяновская область 16

64. Республика Хакасия 16

65. Магаданская область 15

66. Смоленская область 14

67. Амурская область 14

68. Костромская область 12

69. Карачаево-Черкесская Республика 12

70. Камчатский край 8

71. Вологодская область 7

72. г. Севастополь 7

73. Архангельская область 6

74. Республика Крым 6

75. Республика Адыгея 5

76. Республика Тыва 4

77. Курганская область 3

78. Еврейская АО 3

79. Республика Карелия 2

80. Республика Калмыкия 1

81. Республика Алтай 1

82. Сахалинская область 1

83. Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 95 человек: Воронежская область 1 Ивановская область 1 Московская область 16 Смоленская область 1 Тверская область 2 Тульская область 1 Москва 52 Калининградская область 2 Новгородская область 2 Республика Адыгея 1 Астраханская область 2 Ростовская область 1 Республика Дагестан 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 Ставропольский край 1 Республика Мордовия 1 Самарская область 1 Тюменская область 1 Республика Хакасия 1 Алтайский край 1 Красноярский край 1 Приморский край 3 Умерло за весь период - 1451 человек За последние сутки выписано - 1770 человек: Белгородская область 5 Брянская область 19 Воронежская область 9 Ивановская область 7 Калужская область 33 Костромская область 4 Курская область 8 Липецкая область 3 Московская область 50 Орловская область 12 Рязанская область 1 Смоленская область 6 Тамбовская область 11 Тверская область 68 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 297 Республика Карелия 4 Республика Коми 18 Архангельская область 31 Вологодская область 2 Калининградская область 9 Ленинградская область 38 Псковская область 5 Санкт-Петербург 271 Республика Адыгея 9 Краснодарский край 34 Астраханская область 7 Волгоградская область 18 Ростовская область 24 Севастополь 4 Республика Дагестан 99 Республика Ингушетия 4 Кабардино-Балкарская Республика 14 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Северная Осетия - Алания 72 Чеченская Республика 20 Ставропольский край 24 Республика Башкортостан 70 Республика Марий Эл 28 Республика Мордовия 23 Республика Татарстан 19 Удмуртская Республика 3 Республика Чувашия 15 Пермский край 11 Кировская область 10 Нижегородская область 15 Пензенская область 18 Самарская область 5 Саратовская область 7 Ульяновская область 5 Курганская область 3 Свердловская область 29 Тюменская область 2 Ханты-Мансийский АО 15 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Челябинская область 22 Республика Хакасия 7 Алтайский край 27 Красноярский край 5 Иркутская область 3 Кемеровская область 3 Новосибирская область 29 Омская область 8 Томская область 2 Республика Бурятия 20 Республика Саха (Якутия) 1 Забайкальский край 11 Камчатский край 4 Приморский край 32 Магаданская область 21 Хабаровский край 50 Сахалинская область 1 Выписано за весь период - 19 865