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05.05.2020 10:37
Рубрика: Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 102 в 83 регионах. Среди них, по данным оперштаба по контролю за ситуацией с коронавирусом, 4961 (49,1%) без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  • 1. Москва 5714
  • 2. Московская область 822
  • 3. Санкт-Петербург 226
  • 4. Нижегородская область 174
  • 5. Свердловская область 133
  • 6. Республика Дагестан 128
  • 7. Мурманская область 127
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 108
  • 9. Краснодарский край 97
  • 10. Калужская область 92
  • 11. Республика Северная Осетия 91
  • 12. Республика Татарстан 91
  • 13. Ростовская область 90
  • 14. Рязанская область 89
  • 15. Приморский край 88
  • 16. Челябинская область 86
  • 17. Кабардино-Балкарская Республика 81
  • 18. Саратовская область 78
  • 19. Орловская область 75
  • 20. Тульская область 75
  • 21. Тамбовская область 67
  • 22. Курская область 65
  • 23. Новосибирская область 65
  • 24. Волгоградская область 62
  • 25. Республика Мордовия 56
  • 26. Ленинградская область 53
  • 27. Чувашская Республика 49
  • 28. Владимирская область 48
  • 29. Республика Ингушетия 48
  • 30. Липецкая область 47
  • 31. Красноярский край 45
  • 32. Калининградская область 42
  • 33. Ханты-Мансийский АО 41
  • 34. Ярославская область 40
  • 35. Белгородская область 39
  • 36. Брянская область 37
  • 37. Ставропольский край 36
  • 38. Республика Башкортостан 34
  • 39. Республика Бурятия 34
  • 40. Республика Марий Эл 33
  • 41. Ивановская область 32
  • 42. Чеченская Республика 32
  • 43. Воронежская область 31
  • 44. Астраханская область 31
  • 45. Хабаровский край 31
  • 46. Пензенская область 30
  • 47. Омская область 30
  • 48. Тверская область 29
  • 49. Оренбургская область 28
  • 50. Тюменская область 28
  • 51. Новгородская область 27
  • 52. Кировская область 26
  • 53. Иркутская область 23
  • 54. Алтайский край 21
  • 55. Республика Саха (Якутия) 20
  • 56. Томская область 19
  • 57. Псковская область 18
  • 58. Удмуртская Республика 18
  • 59. Пермский край 18
  • 60. Самарская область 17
  • 61. Забайкальский край 17
  • 62. Республика Коми 16
  • 63. Ульяновская область 16
  • 64. Республика Хакасия 16
  • 65. Магаданская область 15
  • 66. Смоленская область 14
  • 67. Амурская область 14
  • 68. Костромская область 12
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 70. Камчатский край 8
  • 71. Вологодская область 7
  • 72. г. Севастополь 7
  • 73. Архангельская область 6
  • 74. Республика Крым 6
  • 75. Республика Адыгея 5
  • 76. Республика Тыва 4
  • 77. Курганская область 3
  • 78. Еврейская АО 3
  • 79. Республика Карелия 2
  • 80. Республика Калмыкия 1
  • 81. Республика Алтай 1
  • 82. Сахалинская область 1
  • 83. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 95 человек:
  1. Воронежская область 1
  2. Ивановская область 1
  3. Московская область 16
  4. Смоленская область 1
  5. Тверская область 2
  6. Тульская область 1
  7. Москва 52
  8. Калининградская область 2
  9. Новгородская область 2
  10. Республика Адыгея 1
  11. Астраханская область 2
  12. Ростовская область 1
  13. Республика Дагестан 1
  14. Кабардино-Балкарская Республика 1
  15. Республика Северная Осетия - Алания 1
  16. Ставропольский край 1
  17. Республика Мордовия 1
  18. Самарская область 1
  19. Тюменская область 1
  20. Республика Хакасия 1
  21. Алтайский край 1
  22. Красноярский край 1
  23. Приморский край 3
Умерло за весь период - 1451 человек
За последние сутки выписано - 1770 человек: 
  1. Белгородская область 5
  2. Брянская область 19
  3. Воронежская область 9
  4. Ивановская область 7
  5. Калужская область 33
  6. Костромская область 4
  7. Курская область 8
  8. Липецкая область 3
  9. Московская область 50
  10. Орловская область 12
  11. Рязанская область 1
  12. Смоленская область 6
  13. Тамбовская область 11
  14. Тверская область 68
  15. Тульская область 2
  16. Ярославская область 1
  17. Москва 297
  18. Республика Карелия 4
  19. Республика Коми 18
  20. Архангельская область 31
  21. Вологодская область 2
  22. Калининградская область 9
  23. Ленинградская область 38
  24. Псковская область 5
  25. Санкт-Петербург 271
  26. Республика Адыгея 9
  27. Краснодарский край 34
  28. Астраханская область 7
  29. Волгоградская область 18
  30. Ростовская область 24
  31. Севастополь 4
  32. Республика Дагестан 99
  33. Республика Ингушетия 4
  34. Кабардино-Балкарская Республика 14
  35. Карачаево-Черкесская Республика 1
  36. Республика Северная Осетия - Алания 72
  37. Чеченская Республика 20
  38. Ставропольский край 24
  39. Республика Башкортостан 70
  40. Республика Марий Эл 28
  41. Республика Мордовия 23
  42. Республика Татарстан 19
  43. Удмуртская Республика 3
  44. Республика Чувашия 15
  45. Пермский край 11
  46. Кировская область 10
  47. Нижегородская область 15
  48. Пензенская область 18
  49. Самарская область 5
  50. Саратовская область 7
  51. Ульяновская область 5
  52. Курганская область 3
  53. Свердловская область 29
  54. Тюменская область 2
  55. Ханты-Мансийский АО 15
  56. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  57. Челябинская область 22
  58. Республика Хакасия 7
  59. Алтайский край 27
  60. Красноярский край 5
  61. Иркутская область 3
  62. Кемеровская область 3
  63. Новосибирская область 29
  64. Омская область 8
  65. Томская область 2
  66. Республика Бурятия 20
  67. Республика Саха (Якутия) 1
  68. Забайкальский край 11
  69. Камчатский край 4
  70. Приморский край 32
  71. Магаданская область 21
  72. Хабаровский край 50
  73. Сахалинская область 1
Выписано за весь период - 19 865
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