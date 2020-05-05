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05.05.2020 18:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Псковской области в ближайшее время будут обновлены документы об ограничительных мерах, касающихся ситуации с COVID-19. Помимо обязательного требования о ношении в общественных местах масок, там будет прописана и необходимость использования перчаток.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.

Как именно псковичам надлежит использовать перчатки, сейчас обсуждается. В частности, жителям региона пообещали подготовить рекомендации и разъяснения, какие перчатки в каких случаях нужно надевать.

Сейчас в Псковской области подтверждено 226 случаев заболевания коронавирусом. 32 человека выздоровели, восемь пациентов скончались.

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