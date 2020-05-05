Указ губернатора Псковской области от 5 мая 2020 года № 72-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 05 мая 2020 г. № 416, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 30 апреля 2020 г. № 375" дополнить словами ", от 05 мая 2020 г. № 416";

2) в пункте 2:

а) подпункт "е" подпункта 1 признать утратившим силу;

б) в подпункте 3:

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) деятельность объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов с обязательным выполнением подпункта 8 настоящего пункта и санитарно-противоэпидемических мероприятий;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары (за исключением розничной продажи на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, с обязательным выполнением подпункта 8 настоящего пункта и санитарно-противоэпидемических мероприятий;

дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется оказание абонентам услуг при исполнении договоров на оказание услуг связи, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

объектов розничной торговли, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих непродовольственные товары, не указанные в приложении № 1 к настоящему указу, с обязательным выполнением подпункта 8 настоящего пункта и санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

подпункт "д" признать утратившим силу;

в) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области:

а) установить время посещения объектов розничной торговли с 9.00 до 11.00 только для граждан в возрасте старше 60 лет и не допускать нарушений гражданами установленного времени. Указанное требование не распространяется на аптеки и аптечные пункты;

б) установить количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, обеспечивающее минимизацию количества покупателей, соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), исключающее скопление покупателей у касс, на всей территории торгового зала, перед входом в торговый зал (объект розничной торговли). Не допускать превышения установленного количества покупателей;

в) не допускать нахождение в объектах розничной торговли покупателей без одноразовых масок, многоразовых масок, респираторов и перчаток;

г) осуществить нанесение в торговых залах объектов розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

д) обеспечить обязательное наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для обработки рук;

е) не допускать примерку одежды в объекте розничной торговли;

ж) осуществлять обязательную дезинфекционную обработку товаров, возвращенных покупателями;

з) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;";

г) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю продуктами питания на территории Псковской области, рекомендуется осуществлять реализацию продуктов питания в упакованном виде, исключив возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания;";

3) подпункт 8 пункта 7 признать утратившим силу;

4) перечень непродовольственных товаров первой необходимости, приведенный в приложении № 1, дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Искусственные цветы.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 06 мая 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







