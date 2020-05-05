На Кубани мужчина открыл стрельбу по нарушителю карантина

В Новороссийске накануне мужчина из дома открыл стрельбу по нарушителю карантина. Факт инцидента "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- В УМВД России по Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили правоохранители. - В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой. Потасовку во дворе одного из домов рядом с автомобильной парковкой устроили несколько десятков человек.