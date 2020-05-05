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05.05.2020 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчина открыл стрельбу по нарушителю карантина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске накануне мужчина из дома открыл стрельбу по нарушителю карантина. Факт инцидента "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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- В УМВД России по Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили правоохранители. - В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой. Потасовку во дворе одного из домов рядом с автомобильной парковкой устроили несколько десятков человек.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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