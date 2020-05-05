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05.05.2020 17:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Летучие мыши оккупировали экскурсионные пещеры Крыма

Текст: Галия Шакирова (Симферополь)

В Крыму в условиях всеобщей самоизоляции на свои традиционные места обитания в многочисленных пещерах начали массово возвращаться летучие мыши, которые обычно предпочитают укромные подземные галереи.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Туристическая и смежная с ней экскурсионная сфера Крыма парализованы уже полтора месяца. По указу главы республики Сергея Аксенова работа объектов туриндустрии временно приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

Среди тех, кто отправился на вынужденные "каникулы", - оборудованные пещеры полуострова. На подземных экскурсионных маршрутах сейчас нет туристов, там непривычно тихо, но отнюдь не безжизненно - своды подземных галерей стали спальнями рукокрылых.

К примеру, в Красной пещере в селе Перевальное на потолке самого большого зала оборудованной части - Академического - и прямо над бетонированными дорожками теперь можно встретить целую колонию крылатых представителей вида большой подконовос - самую крупную летучую мышь Европы. Ее длина может достигать семи сантиметров, размах крыльев - сорока, а масса тела - 35 граммов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- В Красной пещере летучие мыши живут постоянно, - рассказал корреспонденту "РГ" гид "Красной пещеры" Максим Каширский. - В разные годы фиксировалось от пяти до семи видов этих животных. Все они занесены в Красную книгу. При этом у нас одна из самых крупных на полуострове колоний больших подковоносов - несколько сотен особей. Это социальные животные, которые любят собираться большими компаниями, но обычно они "квартируют" на более высоких уровнях пещеры, где их не беспокоят посетители. Зимой во время спячки могут сбиваться по 200-300 особей. А сейчас, поскольку их никто не тревожит на экскурсионном маршруте, они спокойно используют его для своих нужд. И. судя, по всему, им там хорошо.

Сотрудники пещеры добавили, что не припомнят столь массовых скоплений летучих мышей в этой части пещеры.

Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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