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05.05.2020 14:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прилетевшая из Москвы в ХМАО пассажирка не знала, что у нее коронавирус

Текст: Ольга Штейн

Стало известно, что прилетевшая в Нижневартовск пассажирка с коронавирусом не знала о том, что заражена.

Ранее сообщалось, что авиарейсом из Москвы в ХМАО прибыла несовершеннолетняя девушка с подтвержденным диагнозом.

Фото: iStock
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5 мая заместитель главы Нижневартовска Николай Лукаш выступил с видеообращением, где рассказал о ситуации подробнее.

- Информация, которая изначально предоставлялась, не совсем соответствует действительности. На момент принятия решения о том, что ребенок должен прилететь из Москвы в Нижневартовск, приобретения билетов и перелета, ни ребенок, ни родители не обладали информацией о том, что взятый тест является положительным. Эта информация поступила родителям ребенка в обед, когда ребенок уже находился в городе Нижневартовске, - сказал Николай Лукаш.

Родители сразу же сообщили об этом в поликлинику. Семью взяли под наблюдение. Также режим самоизоляции предписали всем пассажирам рейса.

По данным на 5 мая, в ХМАО диагностировано 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 159 человек вылечились, четверо скончались.

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