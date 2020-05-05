Сенатор Рязанский назвал справедливым запрет продажи спиртного в жилых домах

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал справедливым и правильным закон о запрете продажи алкоголя в небольших объектах общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Напомним, что работу так называемых "наливаек" запретили в России с пятого мая. Соответствующий закон был принят Госдумой еще 17 апреля, а 24 апреля подписан президентом. Речь идет о заведениях площадью менее 20 квадратных метров. При этом региональные власти могут устанавливать и другие ограничения, которых нет в общероссийских нормах.

Сенатор в беседе с RT подчеркнул, что осознанно поставил свою подпись под этим законом, он является частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.

"Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно", - отметил Рязанский.