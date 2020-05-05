СК возбудил дело после пожара в частном доме в Подмосковье

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Неисправность электропроводки могла привести к пожару в частном доме в Раменском районе Подмосковья, где погибли шесть человек, сообщили в ГСУ.

Напомним, информация о пожаре в доме в деревне Дурниха поступила 5 мая в 04:21. Огнем был охвачен весь двухэтажный дом площадью 100 метров. В 06:00 спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия были обнаружены тела шести погибших. Их личности и причины возгорания устанавливаются.

Ранее прокуратура Московской области приступила к проверке по факту пожара.

"Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов", - говорится в сообщении.