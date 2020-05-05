Новости

Власти США опровергли информацию о резком росте смертности от COVID-19 04:57
В Приморье спасли рыбаков, которых уносило в море 04:19
Япония выделит 800 миллионов долларов на вакцину от коронавируса 04:15
Почти 400 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву 03:38
89 россиян доставлены из Вьетнама во Владивосток 03:27
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом 02:55
Найден возможный способ ускорить создание вакцины от COVID-19 02:30
Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов 02:21
В США сильный ветер оставил без света 130 тысяч потребителей 01:50
Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19 01:44
Удары по военным объектам на востоке Сирии нанес Израиль 01:32
Жертвами коронавируса в мире стали более четверти миллиона человек 00:53
Окраины сирийского Алеппо подверглись ракетному обстрелу 00:28
Туризм в Непале из-за коронавируса оказался на грани банкротства 04.05.2020
Ученые пересмотрели уровень смертности от Юстиниановой чумы 04.05.2020
В Пакистане придумали, что делать с потерявшими работу из-за коронавируса 04.05.2020
СМИ: В США спрогнозировали удвоение смертности от коронавируса к 1 июня 04.05.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 04.05.2020
Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 04.05.2020
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 04.05.2020
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 04.05.2020
Австрия мобилизует резервистов 04.05.2020
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 04.05.2020
Федор Смолов отправился в Испанию 04.05.2020
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 04.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
05.05.2020 02:30
Рубрика: Общество

Найден возможный способ ускорить создание вакцины от COVID-19

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии разработали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, способный инфицировать мышей, что необходимо для разработки эффективной вакцины. Предварительные результаты работы ученых опубликованы в препринте на сайте bioRxiv.

Распространенные виды грызунов не восприимчивы к большинству типов известных "человеческих" коронавирусов. Поэтому несколько групп микробиологов ранее вывели лабораторных мышей с ангиотензин-конвертирующим ферментом 2 - ACE2 (именно за него в организме человека "цепляется" SARS-CoV-2 - прим. "РГ"), которые оказались подвержены заражению новым типом коронавируса. Однако заболевание у таких животных протекало в слабой форме, что не позволяло достичь показательного результата. Кроме того, создание и содержание подобных грызунов требует больших затрат, что затрудняет разработку вакцины.

Фото: Сергей Новиков
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
ВОЗ: Заявления об искусственном происхождении Covid-19 - спекуляции
Фото: REUTERS
СМИ: В США спрогнозировали удвоение смертности от коронавируса к 1 июня

Это и побудило китайских ученых разработать адаптированный штамм, получивший обозначение MASCp6. Вариация вируса продемонстрировала высокую динамику инфицирования и размножения в легких и трахее, вызывая повреждения и воспалительные реакции, схожие с таковыми у пациентов с COVID-19.

- Результаты показали равный уровень вирусной РНК у молодых и взрослых особей. Самая высокая вирусная нагрузка зафиксирована в легких, дыхательный путях. Штамм также вызвал повреждения в сердце и печени. MASCp6 показал устойчивую экспрессию белка и высокую выживаемость в организме, - пояснили пекинские микробиологи.

Далее исследователи смогли провести исследование в живом организме (метод in vivo - прим. "РГ") так называемой субъединичной вакцины. Она состоит из химических компонентов, изъятых из структуры вируса. Препарат вызвал выработку сильнодействующих антител и обеспечил полную защиту от заражения MASCp6, вирусная РНК в легких и трахее полностью отсутствовала.

Авторы работы выразили уверенность, что полученный ими вариант вакцины обладает высоким потенциалом для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее ученые из нескольких китайских университетов назвали основные пути распространения коронавируса нового типа. По их мнению, большинство случаев передачи SARS-CoV-2 произошло при контактах людей в помещении и транспорте.

Общество Наука В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание