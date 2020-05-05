Найден возможный способ ускорить создание вакцины от COVID-19

Исследователи из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии разработали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, способный инфицировать мышей, что необходимо для разработки эффективной вакцины. Предварительные результаты работы ученых опубликованы в препринте на сайте bioRxiv.

Распространенные виды грызунов не восприимчивы к большинству типов известных "человеческих" коронавирусов. Поэтому несколько групп микробиологов ранее вывели лабораторных мышей с ангиотензин-конвертирующим ферментом 2 - ACE2 (именно за него в организме человека "цепляется" SARS-CoV-2 - прим. "РГ"), которые оказались подвержены заражению новым типом коронавируса. Однако заболевание у таких животных протекало в слабой форме, что не позволяло достичь показательного результата. Кроме того, создание и содержание подобных грызунов требует больших затрат, что затрудняет разработку вакцины.

Это и побудило китайских ученых разработать адаптированный штамм, получивший обозначение MASCp6. Вариация вируса продемонстрировала высокую динамику инфицирования и размножения в легких и трахее, вызывая повреждения и воспалительные реакции, схожие с таковыми у пациентов с COVID-19.

- Результаты показали равный уровень вирусной РНК у молодых и взрослых особей. Самая высокая вирусная нагрузка зафиксирована в легких, дыхательный путях. Штамм также вызвал повреждения в сердце и печени. MASCp6 показал устойчивую экспрессию белка и высокую выживаемость в организме, - пояснили пекинские микробиологи.

Далее исследователи смогли провести исследование в живом организме (метод in vivo - прим. "РГ") так называемой субъединичной вакцины. Она состоит из химических компонентов, изъятых из структуры вируса. Препарат вызвал выработку сильнодействующих антител и обеспечил полную защиту от заражения MASCp6, вирусная РНК в легких и трахее полностью отсутствовала.

Авторы работы выразили уверенность, что полученный ими вариант вакцины обладает высоким потенциалом для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее ученые из нескольких китайских университетов назвали основные пути распространения коронавируса нового типа. По их мнению, большинство случаев передачи SARS-CoV-2 произошло при контактах людей в помещении и транспорте.