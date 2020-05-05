Удары по военным объектам на востоке Сирии нанес Израиль

Удары по объектам сирийской армии и поддерживаемых Ираном шиитских формирований нанес Израиль. "Наши ПВО отразили вражеские ракеты", - заявил Дамаск. Сейчас военные уточняют нанесенный урон, сообщает ТАСС.

Истребители еврейского государства атаковали цели рядом с городом Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Также пострадал научно- исследовательский центр в окрестностях Алеппо. ВВС Израиля выпустили по нему не менее 12 ракет. А первого мая были атакованы позиции сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.