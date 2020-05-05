В Германии обсудят планы по спасению автоконцернов

Правительство Германии приняло решение провести во вторник видеоконференцию с участием канцлера Ангелы Меркель, представителей концернов Volkswagen, Daimler и BMW, Союза автопроизводителей, а также профсоюза металлистов. В центре внимания находятся вопросы спасения отрасли в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сообщает газета Handelsblatt.

Федеральные земли, в которых располагаются производственные мощности автогигантов, Нижняя Саксония, Бавария и Баден-Вюртемберг хотят повысить слабый спрос с помощью премий за покупку автомобилей. В этой связи производители надеются на помощь со стороны государства.

Меркель дала понять, что никакого решения о специальных стимулах для отрасли ожидать не стоит. В то же время канцлер подчеркнула, что мнение автопроизводителей "очень важно" при обсуждении пакетов экономических стимулов, которые обсуждаются в правительстве.

Министр финансов Олаф Шольц отклонил быстрое решение о государственной помощи автомобильной промышленности.

"Такая повестка дня сегодня не обсуждается. Всеобъемлющая программа по восстановлении экономики должна быть готова в конце мая, начале июня. Это касается и групп, которые обеспокоены своим существованием", - отметил министр.

Шольц также уточнил, что "не понял многих предложений" автопроизводителей. Прежде всего, речь идет о государственной помощи при предоставлении бонусов на покупку автомобилей и выплате дивидендов.

"Это, мягко говоря", не самая лучшая идея", - резюмировал глава минфина.

Ранее руководство автоконцернов уже обсуждало с канцлером Ангелой Меркель ситуацию с остановкой конвейеров из-за пандемии. Была создана рабочая группа с участием специалистов института Роберта Коха для поиска скорейшего выхода из кризиса.

В результате в конце апреля после пяти недель простоя возобновилось производство на заводах Volkswagen в Вольфсбурге, Ганновере и Эмдене. Администрация разработала перечень правил, включающих сто пунктов, по обеспечению безопасности персонала. Так, территорию разметили стрелками, чтобы люди при движении не пересекались, конвейер во избежание контакта рабочих запустили на половину мощности, ввели также обязательное правило ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.