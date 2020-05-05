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05.05.2020 07:45
Рубрика: В мире

В посольстве РФ рассказали о планах вывезти из США еще 8 школьников

Посольству РФ в США удалось найти еще восемь российских школьников. С ними уже связались, дипломаты приступили к организации очередного вывозного рейса. Об этом рассказал посол Анатолий Антонов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Он объяснил, почему эти ребята не улетели домой в понедельник вечером. "До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Напомним, пятого мая из Лос-Анджелеса в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого 298 человек, в том числе 11 младенцев. Дипломаты оперативно сформировали "гуманитарный список", в который вошли пожилые люди, соотечественники, имеющие инвалидность и так далее. Всего 49 человек. Также посольство помогло своевременно прибыть в аэропорт 12 российским гражданам, которые находились на острове Гуам и на Гавайских островах.

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