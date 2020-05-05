Почти 400 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву

Лайнер, на борту которого почти 400 россиян, вылетел в понедельник вечером из Лос-Анджелеса в Москву.

"Процесс отправки пассажиров был организован очень хорошо, никаких проблем не возникло. Все, кто прибыл в аэропорт, зарегистрировались на рейс SU107", - рассказали ТАСС в Конгрессе русских американцев и Координационного совета организаций соотечественников.

Вывозным рейсом воспользовались россияне, находившиеся в разных городах США - Сиэтле, Майами, Сан-Франциско, Сан-Диего. Было очень много семей с детьми, а также пожилых пар - они навещали проживающих в Штатах родственников и застряли из-за отмены рейсов в связи с распространением коронавируса.

Месяц назад посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что более двух тысяч российских граждан сообщили дипломатам о своем желании вернуться домой.