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В России на смартфоны Xiaomi можно установить MIUI 12 с сервисами Google

Текст:   Антон Благовещенский
05.05.2020,  
15:29

Энтузиасты сообщества Xiaomi EU адаптировали недавно представленную бета-версию прошивки MIUI 12 для китайского рынка, добавив в нее мобильные сервисы Google.

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Установить сборку можно на 28 различных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi: Mi 6, Mi 6X, серии Mi 8, Mi 9 и Mi 10, а также ряд других. Для некоторых версий предусмотрен откат (Rollback).

Фото: Xiaomi EU

Скачать MIUI 12 с поддержкой сервисов Google можно с сайтов SourceForge и AndroidFileHost, пишет XDA Developers. Чтобы установить прошивку, необходимо сначала разблокировать загрузчик, прошить TWRP и затем установить необходимую версию прошивки через TWRP.

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