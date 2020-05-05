В России на смартфоны Xiaomi можно установить MIUI 12 с сервисами Google

Энтузиасты сообщества Xiaomi EU адаптировали недавно представленную бета-версию прошивки MIUI 12 для китайского рынка, добавив в нее мобильные сервисы Google.

Установить сборку можно на 28 различных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi: Mi 6, Mi 6X, серии Mi 8, Mi 9 и Mi 10, а также ряд других. Для некоторых версий предусмотрен откат (Rollback).

Фото: Xiaomi EU

Скачать MIUI 12 с поддержкой сервисов Google можно с сайтов SourceForge и AndroidFileHost, пишет XDA Developers. Чтобы установить прошивку, необходимо сначала разблокировать загрузчик, прошить TWRP и затем установить необходимую версию прошивки через TWRP.