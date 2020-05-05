Мирей Матье через "РГ" просит россиян не унывать. Скоро все будет лучше. Фото: www.facebook.com/pg/mireillemathieu

Сама она в самоизоляции занимается вокалом, смотрит кино. Говорит, что очень любит природу: слушать пение птиц. Ей нравится любоваться, как растут цветы счастья подснежники, которые расцветают в начале мая. А любимый цветок из ее сада - пион.

А еще звезда обожает разгадывать кроссворды. "Иногда я прибегаю к словарю, он - лучшая энциклопедия, - говорит певица. - И конечно, для разгадывания очень важна визуальная память".

Для Мирей мы заказали викторину, а организаторы "Спасской башни" перевели ее и переслали в Париж. Естественно, с оговоркой: вопросы о том, кем работал ее отец, чем она сама занималась в 13 лет и т.п. - они для читателей.

"Кроссворды - прекрасный способ оттачивать память, - говорит Мирей. - Многие вопросы в кроссвордах повторяются, что хорошо для памяти, но встречаются и сложные". Сложными для нее оказались два вопроса: №12 и №13. Остальные - как семечки.

Попробуйте-ка и вы так.