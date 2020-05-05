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05.05.2020 22:06
Рубрика: Культура

К Мирей Матье есть вопросы

Мы придумали викторину для великой певицы. Она ее отгадала. А сможете ли вы?
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 96(8150)
В прошлом номере "РГ" талисман фестиваля "Спасская башня" Мирей Матье рассказала, какие ее песни стоит слушать, чтобы не грустить во время пандемии.
Мирей Матье через "РГ" просит россиян не унывать. Скоро все будет лучше. Фото: www.facebook.com/pg/mireillemathieu Мирей Матье через "РГ" просит россиян не унывать. Скоро все будет лучше. Фото: www.facebook.com/pg/mireillemathieu
Мирей Матье через "РГ" просит россиян не унывать. Скоро все будет лучше. Фото: www.facebook.com/pg/mireillemathieu

Сама она в самоизоляции занимается вокалом, смотрит кино. Говорит, что очень любит природу: слушать пение птиц. Ей нравится любоваться, как растут цветы счастья подснежники, которые расцветают в начале мая. А любимый цветок из ее сада - пион.

Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
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А еще звезда обожает разгадывать кроссворды. "Иногда я прибегаю к словарю, он - лучшая энциклопедия, - говорит певица. - И конечно, для разгадывания очень важна визуальная память".

Для Мирей мы заказали викторину, а организаторы "Спасской башни" перевели ее и переслали в Париж. Естественно, с оговоркой: вопросы о том, кем работал ее отец, чем она сама занималась в 13 лет и т.п. - они для читателей.

"Кроссворды - прекрасный способ оттачивать память, - говорит Мирей. - Многие вопросы в кроссвордах повторяются, что хорошо для памяти, но встречаются и сложные". Сложными для нее оказались два вопроса: №12 и №13. Остальные - как семечки.

Попробуйте-ка и вы так.

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