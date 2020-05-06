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Рубрика: Спорт

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.

После того, как экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон сообщил о желании снова вернуться на ринг, российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой против 53-летнего экс-спортсмена.

Фото: Артем Коротаев/ ИТАР-ТАСС
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"Бой с Александром Усиком? Да мне всё равно с кем, без разницы. Сейчас все говорят, чтобы я встретился с тем, с этим. Сейчас я видел, что Тайсон возвращается. Понимаю, что я не боксёр, но с удовольствием бы с ним потолкался. Тем более, он не хочет длительных поединков. Он хочет четырёхраундового боя, потому что больше не вытянет. Так что с ним бы - с удовольствием", - сказал Емельяненко в Instagram.

Ранее российский боец провел бой по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева, в котором победил в первом раунде нокаутом. Летом он встретится с другим представителем ММА Магомедом Исмаиловым.

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году.

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