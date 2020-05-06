Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.

Власти КНР сейчас используют этот инструмент социальной защиты на уровне отдельных провинций и городов. В России подобный подход упростил бы оказание помощи населению в начальный период восстановления, который может занять месяцы, считают аналитики НКР.

Китайские "срочные ваучеры" принципиально отличаются от "вертолетных денег", от которых уже отказались российские власти: это баллы, которые не могут быть средством накопления, средством платежа при кредитных операциях и так далее, купить на них можно только самые необходимые товары, они действуют неделю, после чего непотраченные баллы сгорают. Несколько лет назад Минпромторг РФ активно обсуждал проект о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами.

В первое время, полагают аналитики агентства, можно еженедельно начислять гражданам баллы, например, на специальные банковские карты, в том числе полностью электронные (привязанные к мобильным телефонам и т. д.). Баллы можно было бы использовать в продуктовых магазинах с запретом покупки алкоголя и дорогостоящих товаров, не входящих в список первоочередных. Цены на товары в баллах не должны отличаться от цен в денежном выражении.

Поначалу такую помощь можно было бы оказывать широким слоям населения, за исключением наиболее обеспеченных групп, а также уже получающих адресную социальную помощь, пенсии и т. д., предлагают аналитики. За это время можно будет уточнить круг действительно нуждающихся и сделать поддержку адресной, не перегружая бюджетную систему. По оценке агентства, первоначально поддержка покупательной способности населения может составлять несколько десятков миллиардов рублей в неделю, но сгорать будут порядка 20% баллов, что снизит фактические расходы бюджета.

Ускоренная монетизация баллов по цепочке "магазин - поставщик - производитель" может рассматриваться как оказание поддержки отдельным секторам экономики не только в части стимулирования спроса, но и с точки зрения предоставления ликвидности, отмечает НКР.

Сворачивание программы "цифровых срочных ваучеров" можно было бы начать по мере нормализации ситуации с занятостью и оплатой труда, полагают в НКР.