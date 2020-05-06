Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Власти КНР сейчас используют этот инструмент социальной защиты на уровне отдельных провинций и городов. В России подобный подход упростил бы оказание помощи населению в начальный период восстановления, который может занять месяцы, считают аналитики НКР.
Китайские "срочные ваучеры" принципиально отличаются от "вертолетных денег", от которых уже отказались российские власти: это баллы, которые не могут быть средством накопления, средством платежа при кредитных операциях и так далее, купить на них можно только самые необходимые товары, они действуют неделю, после чего непотраченные баллы сгорают. Несколько лет назад Минпромторг РФ активно обсуждал проект о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами.
В первое время, полагают аналитики агентства, можно еженедельно начислять гражданам баллы, например, на специальные банковские карты, в том числе полностью электронные (привязанные к мобильным телефонам и т. д.). Баллы можно было бы использовать в продуктовых магазинах с запретом покупки алкоголя и дорогостоящих товаров, не входящих в список первоочередных. Цены на товары в баллах не должны отличаться от цен в денежном выражении.
Поначалу такую помощь можно было бы оказывать широким слоям населения, за исключением наиболее обеспеченных групп, а также уже получающих адресную социальную помощь, пенсии и т. д., предлагают аналитики. За это время можно будет уточнить круг действительно нуждающихся и сделать поддержку адресной, не перегружая бюджетную систему. По оценке агентства, первоначально поддержка покупательной способности населения может составлять несколько десятков миллиардов рублей в неделю, но сгорать будут порядка 20% баллов, что снизит фактические расходы бюджета.
Ускоренная монетизация баллов по цепочке "магазин - поставщик - производитель" может рассматриваться как оказание поддержки отдельным секторам экономики не только в части стимулирования спроса, но и с точки зрения предоставления ликвидности, отмечает НКР.
Сворачивание программы "цифровых срочных ваучеров" можно было бы начать по мере нормализации ситуации с занятостью и оплатой труда, полагают в НКР.