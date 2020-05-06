Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Новости

Семья умершего от COVID-19 врача на Урале получит 200 тысяч рублей 13:10
В Госдуме оценили заявления о Латвии как "доноре" для СССР 13:06
В Болгарии митингующие сорвали показательное выступление военных 13:05
Фото: В Ленобласти для двух ветеранов провели парад военной техники 13:05
"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии 13:05
Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента 13:01
На Дону за нарушителями изоляции 9 мая будут охотиться беспилотники 12:59
В МОТ рассказали, какие профессии стали самыми важными во время пандемии 12:55
В Перми мужчину обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей 12:42
Страны Балтии планируют открыть границы между собой с 15 мая 12:40
Глава правительства Великобритании пренебрегает правилами карантина 12:33
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера 12:33
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру 12:33
На Кубани создали нанонити для масок, сдерживающие COVID-19 12:33
Французы за время изоляции набрали по 2,5 килограмма лишнего веса 12:26
На БелАЭС доставлено ядерное топливо 12:23
ВДНХ проведет прямые эфиры с космонавтами 12:20
Подведены итоги Московского международного салона образования 12:19
Видео: Песню "День Победы" исполнили на чувашском языке 12:18
Министр просвещения: О точных датах ЕГЭ говорить пока рано 12:09
Опрос: большинство французов не хотят отпускать детей в школу 12:09
В Крыму казачьи патрули начали ловить нарушителей самоизоляции 12:07
В Барвихе обокрали немецкого миллионера 12:06
Бабкина рассказала о поражении легких и операции 12:06
Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 12:36
Рубрика: Экономика

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Текст: Игорь Зубков
Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти КНР сейчас используют этот инструмент социальной защиты на уровне отдельных провинций и городов. В России подобный подход упростил бы оказание помощи населению в начальный период восстановления, который может занять месяцы, считают аналитики НКР.

Роспотребнадзор рекомендовал продавать уже взвешенные продукты

Китайские "срочные ваучеры" принципиально отличаются от "вертолетных денег", от которых уже отказались российские власти: это баллы, которые не могут быть средством накопления, средством платежа при кредитных операциях и так далее, купить на них можно только самые необходимые товары, они действуют неделю, после чего непотраченные баллы сгорают. Несколько лет назад Минпромторг РФ активно обсуждал проект о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами.

В первое время, полагают аналитики агентства, можно еженедельно начислять гражданам баллы, например, на специальные банковские карты, в том числе полностью электронные (привязанные к мобильным телефонам и т. д.). Баллы можно было бы использовать в продуктовых магазинах с запретом покупки алкоголя и дорогостоящих товаров, не входящих в список первоочередных. Цены на товары в баллах не должны отличаться от цен в денежном выражении.

Фото: iStock
ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны и другие продукты

Поначалу такую помощь можно было бы оказывать широким слоям населения, за исключением наиболее обеспеченных групп, а также уже получающих адресную социальную помощь, пенсии и т. д., предлагают аналитики. За это время можно будет уточнить круг действительно нуждающихся и сделать поддержку адресной, не перегружая бюджетную систему. По оценке агентства, первоначально поддержка покупательной способности населения может составлять несколько десятков миллиардов рублей в неделю, но сгорать будут порядка 20% баллов, что снизит фактические расходы бюджета.

Ускоренная монетизация баллов по цепочке "магазин - поставщик - производитель" может рассматриваться как оказание поддержки отдельным секторам экономики не только в части стимулирования спроса, но и с точки зрения предоставления ликвидности, отмечает НКР.

Сворачивание программы "цифровых срочных ваучеров" можно было бы начать по мере нормализации ситуации с занятостью и оплатой труда, полагают в НКР.

Экономика Финансы Экономика Товары и цены Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам