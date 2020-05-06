Банда детей угнала 46 автомобилей на 1 млн долларов

В штате Северная Каролина автомобильные воры воспользовались пандемией коронавируса и режимом самоизоляции для того, чтобы устроить массовые угоны новых автомобилей из пустующих дилерских центров.

При этом, по сообщениям dailymail.co.uk, в городах Уинстон-Сейлем и Кернерсвилл в преступной схеме была задействована целая банда малолетних преступников, самому младшему из которых было девять лет, самому старшему - шестнадцать. Пострадало в общей сложности 14 дилерских центров, причем в некоторые угонщики наведывались для совершения краж по нескольку раз.

В итоге девятнадцати угонщикам удалось завладеть 46 автомобилями, находившимися в салонах продаж или ремонтной зоне. Общая сумма угнанных автомобилей превысила 1 млн 100 тысяч долларов. В основном это были премиальные модели Audi, Lexus и Infiniti, а также Toyota, Volvo, Honda, Ford, Subaru и Chevrolet.

Угоны начались в середине марта. Как правило, самые маленькие участники банды воровали ключи новых автомобилей из автосалонов, потом подключались собственно угонщики - "тинейджеры" постарше. Большая часть преступников уже арестована. Возвращено также 40 из 46 угнанных автомобилей. Обвинения в причастности предъявлены 19-летнему Мекелу Сьюарту Биннсу.

Очень вероятно, что этот американец выступил в качестве заказчика. Тем не менее, по словам офицера местной полиции Эми Голдина, многие машины угонялись не под заказ, а для того, чтобы развлечься - как говорят задержанные - побороть скуку в условиях карантина.

Интересно, что в места заключения направлены лишь четыре несовершеннолетних преступника. Как сообщили в местном управлении общественной безопасности, это связано с условиями пандемии и политикой местных властей ограничить число заключенных в центрах содержания заключенных. Для слежения за подозреваемыми на них надеты электронные браслеты, и они находятся под домашним арестом.