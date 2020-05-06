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06.05.2020 00:05
Рубрика: Культура

Бутусов ко Дню Победы спел собственную версию песни "Темная ночь"

Текст: Александр Алексеев
Популярный рок-музыкант и экс-лидер "Наутилуса Помпилиуса" в недавнем интервью "РГ" рассказывал, что очень хочет записать к 9 мая несколько военных песен. Первая премьера состоялась уже 5 мая. И оказалась необычной, душевной, светлой и очень запоминаемой. Как по исполнению, так и по видеоряду - фактически документальному мини-фильму о Ленинграде 1941-1945 годов…
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Посвящается всем нашим любимым и родным, выжившим и погибшим в священной войне", - такими словами Вячеслав Бутусов предварил свое исполнение "Темной ночи". Спел он очень по-дружески, неспешно и тепло. Так мало кто умеет. Разве что Борис Гребенщиков, Александр Ф. Скляр, ну и еще максимум три-четыре артиста…

Фото: www.facebook.com/pg/mireillemathieu
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При этом Бутусов не стал использовать традиционные, ожидаемые для этой песни инструменты. А предложил сделать аранжировку Виктору Сологубу, экс-участнику "Странных игр", а ныне клавишнику и гитаристу электронного дуэта Deadушки. К оригинальному звучанию "поколенческой" песни Никиты Богословского и Владимира Агапова ее новые исполнители отнеслись очень бережно. Но при этом у "Темной ночи" оказался и современный, актуальный саунд, благодаря которому ее, наверняка, захочет послушать и новое поколение.

Очень хорош женский бэк-вокал, эпизодическое, атмосферное использование гитар и гитарных эффектов, да и электронные тембры, порой имитирующие даже стук колес уходящего на фронт поезда... А на экране, почерком поэта, в такт исполнению пишутся и строчки "Темной ночи" - ведь многие, наверняка, захотят ей подпеть, как в караоке.

Но главное в этом видео даже не песня и исполнение Вячеслава Бутусова, а кадры ленинградской хроники 1941-1945 годов. И те люди, которых мы видим на экране: вот полный трамвай, в котором одни только женщины, спешащие на заводскую смену, вот две улыбчивые девушки, упорно толкающие тяжеленную вагонетку, вот еще одна, очень красивая, - собирающая снаряд для фронта. А потом - танки, разворачивающиеся на знаменитой по всем путеводителям площади, чтобы отправиться на передовую, исторические виды Ленинграда, Исаакиевский собор, которые скоро начнут маскировать перед налетами немецкой артиллерии. Заваленные сугробами трамвайные рельсы на Невском проспекте, которые расчищают снова женщины: кто-то орудует лопатами, а кому их не досталось - таскают глыбы руками…

Фото: Пресс-служба Оkko
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И - наконец - солдаты, прорвавшие блокаду, которых ленинградцы встречают на улицах.

Но главное в этой "Темной ночи" режиссера "Ленфильма" Василия Чигинского - обилие крупных планов: разные лица, кажущиеся почему-то такими знакомыми и даже родными…

Благодаря им - таким вот этим реальным, живым и настоящим - кто-то лучше поймет нашу историю. И снова поверит, что никакими испытаниями и бедами нас не сломит! А кто-то, возможно, заметит, что люди из "Темной ночи" похожи на кого-то из наших сегодняшних друзей, родственников или соседей.

И, может быть, научится еще больше беречь и любить тех, кто рядом…

Культура Музыка Рок День Победы Музыка с Александром Алексеевым

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