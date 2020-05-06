Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую

Главный врач городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал основные симптомы, при проявлении которых стоит вызывать скорую помощь.

По его словам, звонить в скорую нужно, если температура тела держится выше 38 градусов несколько дней. Особенно если жаропонижающие препараты не помогают ее сбить. Еще характерные для COVID-19 симптомы - затрудненное дыхание и диарея, приводящая к обезвоживанию. Стоит также насторожиться, если больной ведет себя заторможенно и путается в словах.

В России, по последним данным, выявлено 165 929 случаев коронавируса.