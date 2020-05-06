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Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, нужно ли покупать смартфоны сейчас

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первом квартале 2020 в мире отгрузили 275,8 млн смартфонов. Это на 11,7% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Аналитики из IDC отмечают, что это самое большое сокращение в годовом выражении за всю историю отрасли.

По их данным, наибольшее сокращение рынка приходится на Китай - 20,3% в годовом выражении. Рынки США и Европы сократились на 16,1% и 18,3% соответственно. Что касается России, то за первые три месяца этого года, по данным компании "Связной", смартфонов продано на 13% в штуках больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Фото: iStock
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Однако, если вы хотите приобрести себе смартфон, то сейчас лучший период для того, чтобы это сделать: "Во-первых, заметно упали доходы и платежеспособность населения, торговые сети пытаются любой ценой удержать клиентскую базу и оборот, как следствие в магазинах появились аномальные скидки даже на популярные модели и новинки, - комментирует Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-tech.mail.ru. - Во-вторых, целый ряд производителей (в первую очередь Samsung и Xiaomi) пытаются использовать турбулентность на рынке, чтобы увеличить свою долю и переманить покупателей у конкурентов, точечно снижая цены. В-третьих, пока мало кто включал ослабление рубля в текущие цены, и в итоге с учетом промокодов на отдельные модели в России сейчас самые низкие цены в мире. Все это привело в дополнительному стимулированию спроса".

По его мнению, продажи смартфонов в России упали не так сильно, как в других странах, но постепенно они будут снижаться, потому что свободных денег у россиян стремительно становится меньше и цены неизбежно поднимутся в ближайшие месяцы. Соответственно, в целом, год для российского рынка ожидается очень непростой, и точек роста пока не просматривается. Мировой рынок, напротив, после заметного падения уже начал восстанавливаться, и главным драйвером стал Китай, который первым вышел из пандемии, потребление там сейчас быстро растет. Соответственно, по итогам ближайших кварталов наименее пострадают те компании, у которых основные продажи в Китае - это в первую очередь Huawei (и бренд Honor), а также бренды BBK (особенно realme, vivo, OPPO). С постепенным открытием США прибавит Apple.

Фото: iStock
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Рябинин уверен, что рынок смартфонов восстановится только к осени, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. "Но это при условии, что не будет второй волны", - резюмирует он.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов менее категоричен в прогнозах: "Покупать смартфон нужно только в том случае, если вам это необходимо, - утверждает он. - Во всех остальных случаях бежать и покупать девайс не следует".

Пресс-служба компании "Связной" сообщила, что в период с 1 апреля по 6 мая наибольшим спросом у Россиян пользовались игровые приставки, крупная и мелкая бытовая техника, Wi-Fi роутеры, ноутбуки, планшеты и компьютеры.

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