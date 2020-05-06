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Рубрика: Спорт

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянка Вероника Жилина покинула группу Этери Тутберидзе. По информации "Спорт-Экспресс", она вместе с сестрой Аленой переходит в академию Евгения Плющенко.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Плющенко подтвердил информацию о переходе Трусовой в его группу

Жилина - участница шоу "Ледниковый период. Дети". Она также побеждала в чемпионате России в старшем возрасте. Под руководством Тутберидзе Вероника уже овладела сложными прыжками - она исполняет тройной аксель, сальхов и четверной тулуп. В следующую пятницу ей исполнится 12 лет.

Ранее стало известно, что группу Тутберидзе покинула бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова. Она также перешла в академию Плющенко.

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