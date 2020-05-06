Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора покинуть октагон

Временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон призвал Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершить спортивные карьеры.

В ночь на 10 мая в Джексонвилле пройдет турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок между Фергюсоном и Джастином Гэйтжи.

"Я защищаю свой титул уже в третий раз, а значит, он не является временным, - сказал Фергюсон, чьи слова приводит mmafighting.com.

Изначально на UFC 249, проведение которого планировалось в апреле в Нью-Йорке, Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым. Однако из-за пандемии коронавируса бой отложили, а затем и вовсе отменили. После этого американец обвинил россиянина в трусости.

"Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру. Не хочу говорить о том, хочу ли я драться с Хабибом. Мои мысли связаны только с UFC 249", - заявил Фергюсон.