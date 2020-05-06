Geely Coolray стал дешевле: на рынок вышла бюджетная версия кроссовера

Кроссовер Geely Coolray теперь стоит от 1 089 999 рублей. Именно во столько компания оценила бюджетную версию своей новинки - Comfort. Таким образом линейка комплектаций модели расширена до четырех. Luxury, Flagship и Flagship Sport стоят 1 289 999, 1 449 999 и 1 499 999 рублей соответственно.

С точки зрения дизайна машина не отличается от Luxury - у нее одноцветный кузов, "гражданский" спойлер и умеренный обвес пластиком. Вместо светодиодных фар у "комфорта" галогеновая оптика. Климат-контроль заменили кондиционером. При этом есть обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя и подогрев сидений. Диски - 17-дюймовые легкосплавные.

В салоне останется тачскрин мультимедийной системы на 10,25 дюйма, аудиосистема с 6 динамиками и мультируль с круиз-контролем. Также в "базе" дистанционный запуск двигателя, подсветка поворотов противотуманными LED-фарами, камера заднего вида и три режима движения - Comfort, Eco и Sport. Напомним, они у Coolray действительно дают разные ощущения от вождения, в чем корреспондент "РГ" убедился во время тест-драйва автомобиля.

Из опций безопасности в начальной версии доступны фронтальные подушки безопасности, системы помощи при торможении (HBA), подъеме (HHC) и движении под уклон (HDC), электромеханический стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания автомобиля на месте (Autohold).

Автомобиль построен на новой модульной платформе BMA, разработанной Geely в сотрудничестве с Volvo. Оснащается машина для российского рынка 3-цилиндровым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями мокрого типа.

Известно, что менее чем за 2 месяца Geely продала в России около сотни Coolray.

"Уже сейчас можно говорить о популярности новинки у российских покупателей", - подчеркнули в компании.