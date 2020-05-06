Глава правительства Великобритании пренебрегает правилами карантина

Британские правительственные советники по вопросам медицины еще в самом начале эпидемии коронавируса, а именно 3 марта, выдали распоряжение для всех и каждого отказаться от рукопожатий и объятий, чтобы не передавать другим людям Covid-19. В качестве альтернативы ученые медики предложили придумать какой-нибудь иной способ приветствия или вежливо отклонить рукопожатие. Однако эта настоятельная рекомендация каким-то образом обошла премьер-министра Бориса Джонсона. По удивительному совпадению Джонсон именно в этот самый день похвастался, что посещая госпиталь, пожимал руки всем.

А ведь именно его правительству надлежало убедить британских граждан отложить до лучших времен и рукопожатия, и объятия. И найти какой-нибудь бесконтактный способ выражения радости встречи, прощания или знакомства, не нарушая строгие нормы гигиены сурового карантинного времени.

Между тем, выступая на брифинге на Даунинг стрит, Джонсон сказал: "Я пожимаю руки. Я был в госпитале прошлым вечером, где, как я понимаю, были и пациенты зараженные коронавирусом, и я пожимал руки всем - вам, вероятно, приятно это слышать. И я продолжаю пожимать руки".

Двумя днями позже глава правительства подчеркнул, что в ходе интервью телеканалу ITV он обменялся рукопожатием с ведущим популярной программы This Morning ("Этим утром" - прим. ред.) Филипом Шофилдом. И это было не последнее рукопожатие главы правительства Великобритании. Пожимал он руку и знаменитому боксеру-профессионалу Энтони Джошуа. И Бог ведает кому еще. Кто знает, не эта ли вредная в эпоху беспрецедентной эпидемии привычка и "наградила" Джонсона коронавирусом? Возникает вопрос: что думает о своем поведении глава правительства и какой пример он подает своим согражданам?

В недавнем прошлом, будучи мэром Лондона, Джонсон придумал массу новаций, в том числе "овелосипедил" столицу, оборудовав стоянки по всему городу. Сам он также предпочитал ездить по Лондону на велосипеде, но при этом умудрялся еще и немыслимо тратиться на такси. А однажды даже стал спасителем женщины, на которую поздним вечером напал хулиган. Этого хулигана Джонсон доблестно преследовал на своем двухколесом транспорте. Для спасенной Фрэнни Армстронг лондонский мэр стал героем.

Увы, но сегодня на посту главы правительства Джонсон пока героем не выглядит. Шапка Мономаха для Бориса все еще несколько великовата...