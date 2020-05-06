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Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит новый пакет мер по помощи гражданам и бизнесу

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы на заседании 8 мая приоритетно рассмотрит новые меры по борьбе с COVID и поставит соответствующие проекты в повестку пленарного заседания. О проведении дополнительного заседания Совета сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин.

- В 10 утра 8 мая состоится дополнительное заседание Совета Государственной Думы, на котором будут рассмотрены в первоочередном порядке меры предлагаемые правительством по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям, - сказал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Спикер напомнил, что это будет уже третий пакет первоочередных мер, рассматриваемых депутатами.

Ранее депутаты приняли целый ряд важных поправок - в том числе о кредитных каникулах. Начиная с 3 апреля, получателям поддержки дают отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.

Фото: wutwhanfoto / istock
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Среди принятых законов - поправки о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников. В апреле был также принят закон об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, борющимся с коронавирусом.

Еще один важный документ - о дистанционной продаже лекарств. В пакете одобренных законопроектов также поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят регионам более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям.

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