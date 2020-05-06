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Рубрика: Культура

Хор Турецого впервые исполнит "Песни Победы" в формате онлайн

Текст: Александр Алексеев
Одни из самых важных своих концертов "Хор Турецкого" дал, пожалуй, даже не в Государственном Кремлевском дворце (где выступал не раз), а на Центральной площади Берлина, в канун Дня Победы. Причем дважды - в 2017 и 2019 годах.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Со сцены, оборудованной на открытом воздухе, в те вечера звучали "Катюша", "Смуглянка", "Бухенвальдский набат" и другие наши военные песни. Программа называлась "Песни Победы", а основной аудиторией были немцы и зарубежные туристы. И почти 40 тысяч зрителей благодарили тогда наших артистов за эти песни, остающиеся символом мужества, благородства, силы и непобедимости русского народа…

В мире запущена акция исполнения песни "День Победы"

В этом году, в честь 75-летия Победы, проект стартовал уже в 10 российских городах. Но 7 мая из-за пандемии коронавируса концерт "Хора Турецкого" "Песни Победы" пройдет уже в онлайн-формате. Начало в 18.00.

А после его завершения состоится премьера документального фильма "Хора Турецкого" и группы "Сопрано" - "Песни Победы". Он расскажет об одноименном концертом марафоне этих коллективов по 12 странам мира, состоявшемся в мае 2019 года.

Прямая речь

Михаил Турецкий, основатель и продюсер хора:

- "Песни Победы" - это не просто слова, положенные на музыку. Это - наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий ради мира на земле. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником.

И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл - это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем.

Культура Музыка Классика День Победы

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