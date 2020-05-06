Новости

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 20:52
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 20:48
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 20:33
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки 20:26
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 20:25
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 20:20
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 20:20
Более 58 тысяч москвичей признаны безработными 20:16
В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции 20:16
В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест 20:05
В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг 19:47
Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки с 1 июня 19:42
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 19:32
В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала 19:29
Глава СК России наградил медалью второклассницу из Мордовии 19:28
В древнеегипетской гробнице найдена роскошная серебряная маска 19:22
Открыта "спящая" и самая близкая к Земле черная дыра 19:18
Видео: В Кирове придумали дезинфицирующие кабины для общественных мест 19:15
Бизнесу в 2020 году продлят в три раза срок уплаты административных штрафов 19:13
В Сети запущен новый бот, который советует фильмы для просмотра 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова 19:07
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 19:12
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)

У главы минкультуры России Ольги Любимовой подтвержден коронавирус

Фото: Сергей Куксин/РГ

6 мая стало известно, что коронавирус подтвержден у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Ранее коронавирус был подтвержден у премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева.

Вирусолог не исключил возможности заражения коронавирусом дома

Профессор кафедры инфектологии и вирусологии МГМУ имени Сеченова Анатолий Альтштейн не исключает вероятности заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду. Как сообщает "Пятый канал", в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

Футболисты сдают тесты на коронавирус

Футболисты испанской команды "Барселона" сдают тесты на коронавирус. Если они окажутся отрицательными, то спортсмены смогут вернуться к тренировкам на базе клуба.

Сбербанк объявил о спецусловиях пролонгации вкладов

По промовкладам "Рекордный", "Онлайн плюс", "Новогодний бонус" и "Красная гвоздика", срок действия которых заканчивается с 6 по 31 мая, Сбербанк устанавливает специальные условия первичной пролонгации - 4,5% вместо обычных 0,01%. Вклад будет продлен по этой ставке на тот же срок, на который он был открыт.

Антон Силуанов, министр финансов: "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты". (Из интервью газете "Ведомости".)

Около 4 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии

В России в тяжелом состоянии находятся около 4 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко на заседании профильного комитета Госдумы.

Всего в больницах находятся более 80 тысяч пациентов с коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

ФАС проверит условия выдачи ваучеров авиакомпаниями

ФАС проверит условия предоставления авиакомпаниями сертификатов на право приобретения билетов в будущем. Об говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Авиакомпании начали использовать инструмент предоставления ваучеров с конца марта, после полного закрытия международного сообщения.

Из-за пандемии во Франции упал спрос на пиво

Во Франции производители выльют 10 миллионов литров пива из-за резкого падения спроса на фоне пандемии, сообщает "Эхо Москвы".

Фото: iStock

Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю

Двое жителей Петербурга заплатят по 25 тысяч рублей за то, что они пожарили на Сенной площади шашлыки, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Накануне соцсети облетело видео, на котором двое мужчин готовят шашлыки в центре города. Ни дистанции, ни масочного режима они, естественно, не соблюдали.

Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе

Снятие запрета на экспорт масок распространяется только на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил минпромторг

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 10 559 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. В Москве подтверждено 5858 случаев. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 21 327 человек. Скончались 1537 человек.

Исследования не выявили передачу коронавируса от пассажира к пассажиру в полете
Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах