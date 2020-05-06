У главы минкультуры России Ольги Любимовой подтвержден коронавирус
6 мая стало известно, что коронавирус подтвержден у министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Ранее коронавирус был подтвержден у премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева.
Вирусолог не исключил возможности заражения коронавирусом дома
Профессор кафедры инфектологии и вирусологии МГМУ имени Сеченова Анатолий Альтштейн не исключает вероятности заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду. Как сообщает "Пятый канал", в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.
Футболисты сдают тесты на коронавирус
Футболисты испанской команды "Барселона" сдают тесты на коронавирус. Если они окажутся отрицательными, то спортсмены смогут вернуться к тренировкам на базе клуба.
Сбербанк объявил о спецусловиях пролонгации вкладов
По промовкладам "Рекордный", "Онлайн плюс", "Новогодний бонус" и "Красная гвоздика", срок действия которых заканчивается с 6 по 31 мая, Сбербанк устанавливает специальные условия первичной пролонгации - 4,5% вместо обычных 0,01%. Вклад будет продлен по этой ставке на тот же срок, на который он был открыт.
Около 4 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии
В России в тяжелом состоянии находятся около 4 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко на заседании профильного комитета Госдумы.
Всего в больницах находятся более 80 тысяч пациентов с коронавирусом или с подозрением на инфекцию.
ФАС проверит условия выдачи ваучеров авиакомпаниями
ФАС проверит условия предоставления авиакомпаниями сертификатов на право приобретения билетов в будущем. Об говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Авиакомпании начали использовать инструмент предоставления ваучеров с конца марта, после полного закрытия международного сообщения.
Из-за пандемии во Франции упал спрос на пиво
Во Франции производители выльют 10 миллионов литров пива из-за резкого падения спроса на фоне пандемии, сообщает "Эхо Москвы".
Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю
Двое жителей Петербурга заплатят по 25 тысяч рублей за то, что они пожарили на Сенной площади шашлыки, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Накануне соцсети облетело видео, на котором двое мужчин готовят шашлыки в центре города. Ни дистанции, ни масочного режима они, естественно, не соблюдали.
Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе
Снятие запрета на экспорт масок распространяется только на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил минпромторг
За последние сутки в России зарегистрировано 10 559 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. В Москве подтверждено 5858 случаев. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 21 327 человек. Скончались 1537 человек.