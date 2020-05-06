У главы минкультуры России Ольги Любимовой подтвержден коронавирус

Фото: Сергей Куксин/РГ

6 мая стало известно, что коронавирус подтвержден у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Ранее коронавирус был подтвержден у премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева.

Вирусолог не исключил возможности заражения коронавирусом дома

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По промовкладам "Рекордный", "Онлайн плюс", "Новогодний бонус" и "Красная гвоздика", срок действия которых заканчивается с 6 по 31 мая, Сбербанк устанавливает специальные условия первичной пролонгации - 4,5% вместо обычных 0,01%. Вклад будет продлен по этой ставке на тот же срок, на который он был открыт.

Антон Силуанов, министр финансов: "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты". (Из интервью газете "Ведомости".)

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Авиакомпании начали использовать инструмент предоставления ваучеров с конца марта, после полного закрытия международного сообщения.

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Во Франции производители выльют 10 миллионов литров пива из-за резкого падения спроса на фоне пандемии, сообщает "Эхо Москвы".

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Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю

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Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе

Снятие запрета на экспорт масок распространяется только на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил минпромторг

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 10 559 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. В Москве подтверждено 5858 случаев. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 21 327 человек. Скончались 1537 человек.