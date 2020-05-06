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06.05.2020 07:30
Рубрика: Спорт

Мамаев готов еще раз сходить в ресторан с Кокориным

Текст: Максим Домчев
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев признался, что даже после тюремного срока не собирается прерывать общение с Александром Кокориным.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram c генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки. Мамаев отметил, что ни о чем не жалеет и благодарен за полученный опыт.

Фото: МВД РФ
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"Я бы не отказался от истории с Кокориным. Я ни о чем не жалею в жизни, это огромный опыт, - сказал он. - Когда ты живешь в своем мирке, не зная, что происходит, то думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Эта ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил - плыл бы и дальше по течению и думал, что все крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то".

Мамаев уверен, что в жизни ты получаешь то, что заслужил. Однако даже это не заставит его отказаться от дружбы с Кокориным, с которым осенью 2018 года игрок "Ростова" принял участие в двух потасовках в центре Москвы, за что получил год и пять месяцев колонии, а форвард "Зенита" - полтора года. Но осенью прошлого года все фигуранты того дела вышли по УДО.

"Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали общие выводы. Не было такого, что я хороший, а ты плохой. Не боюсь сходить с Сашей в ресторан", - рассказал Мамаев.

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